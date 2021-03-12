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В Роспотребнадзоре поддержали проведение ПМЭФ в смешанном формате

В Роспотребнадзоре поддержали инициативу провести Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в смешанном формате. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Мы считаем возможным проведение. Во-первых, в смешанном формате, очном-заочном, и при том количестве людей, которое будет оптимальным», — сказала Попова.

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что оптимальное количество людей, допущенных до очного участия, будет определено в зависимости от эпидемической ситуации по коронавирусу.

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