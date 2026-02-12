 Перейти к основному контенту
0

Экс-чиновники ответили Грефу на идею о реформе зарплат госслужащих

Сюжет
Радио РБК
Греф призвал платить госслужащим достаточные для «не нищенской» жизни зарплаты. Вьюгин отметил, что при «очень хорошей» оплате труда чиновника «с работы не выгонишь». Ведев и Семенов также не согласились со словами главы Сбера

Государственная должность не должна рассматриваться как пожизненная позиция, а «очень хорошая зарплата» может привести к тому, что «чиновника с работы уже не выгонишь», заявил в эфире Радио РБК бывший первый заместитель министра финансов, профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики Олег Вьюгин.

Так Вьюгин прокомментировал слова главы Сбербанка Германа Грефа. Накануне тот заявил, что в России нужно провести реформу оплаты труда государственных служащих, поскольку они должны получать достаточно для того, «чтобы вести элементарный не нищенский образ жизни».

«Я как бы не согласен с этим <…> Мне кажется, что правильнее это так, как это устроено в развитом мире: человек приходит, занимает, скажем, должность министра финансов, директора департамента, работает энное количество лет и уходит в бизнес, и иногда из бизнеса обратно идут. То есть люди не должны рассматривать свою работу во власти как пожизненную позицию. И более того, это как бы должно приветствоваться», — сказал он.

Свою позицию Греф озвучил во время выступления на Первом международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. По его мнению, чиновникам нужны не многочисленные льготы, которые им предоставляются, а деньги. При этом он отметил, что госслужащие все равно будут думать, «как разбогатеть», поскольку «такова человеческая натура», но «страх уголовной ответственности должен быть и без этого никуда».

Греф призвал платить чиновникам столько, чтобы вести «не нищенскую» жизнь
Экономика
Герман Греф

Соглашаться с позицией Грефа не стал и бывший замминистра экономического развития, доктор экономических наук Алексей Ведев. По его словам, сейчас чиновники, особенно в федеральных министерствах, «получают достаточно», и говорить о том, что они «нищенствуют» нельзя.

«На мой взгляд, несмотря на то, что Греф выступал в президентской академии, которая специализируется в том числе на подготовке и переобучении чиновников, это несколько такое ангажированное заявление <…> Моя принципиальная позиция, в чем я не согласен с Германом Оскаровичем, это с тем, что рост зарплаты обратно пропорционален коррупции», — указал он.

В свою очередь, Виктор Семенов, бывший министр сельского хозяйства и продовольствия, основатель ГК «Белая дача» считает, что нынешний уровень зарплат госслужащих «далек от ужаса», который был в 1998-1999 годах. Он отметил, что во времена его пребывания в правительстве, зарплата министра была на уровне $300. «Это был просто уровень нищенской зарплаты, с которой без коррупции вообще невозможно работать, содержать семью и вообще жить. И работали только <…> энтузиасты какие-то», — обратил внимание он.

«Но тем не менее надо это постоянно корректировать, и надо постоянно этим заниматься», — заключил экс-министр.

Зарплаты чиновникам и дипломатам поднимут на 7,6%
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В октябре 2025 года президент Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат российских госслужащих и дипломатов на 7,6%. До этого в апреле, по указу главы государства, зарплаты и премии губернаторов были приравнены к зарплатам и премиям вице-премьеров.

По данным Росстата на 2022 год, среднемесячная заработная плата гражданских служащих в государственных органах составляла 79,8 тыс. руб. В центральных аппаратах федеральных органов она равнялась 197 тыс. руб., в территориальных управлениях федеральных органов — 61,5 тыс. руб. В регионах четыре года назад госслужащие в среднем получали 91,1 тыс. руб., муниципальные служащие — 58,3 тыс. руб. Более свежих данных по заработку госслужащих Росстат не предоставлял.

