Греф призвал платить чиновникам столько, чтобы вести «не нищенскую» жизнь

Человек «все равно будет взвешивать, как разбогатеть», предупредил Герман Греф, однако страх наказания у чиновников должен сохраняться. По его словам, льготы не заменят деньги

Герман Греф (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

В России нужно провести реформу оплаты труда государственных служащих, поскольку они должны получать достаточно для того, «чтобы вести элементарный не нищенский образ жизни», заявил глава Сбербанка Герман Греф на Первом международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС, передает корреспондент РБК.

Как сказал Греф, человеческая натура такова, что «она все равно будет взвешивать, как разбогатеть» и от этого «никуда не деться». В то же время он подчеркнул, что «страх уголовной ответственности должен быть и без этого никуда»

«Ладно, богатые люди приходят на госслужбу — у них есть какой-то запас, а очень много людей [на госслужбе], у которых нет этих запасов. Понимаете, никто не любит власть, я не люблю власть. Но мы же понимаем, что эти «нелюбимые чиновники», от них зависит все будущее. Давайте наберем туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда, что они вдруг нас приведут в светлое будущее», — сказал он.

Греф также считает, что у госслужащих много льгот, и задался вопросом, зачем они им. «Они что, больные, инвалиды? Им не льготы, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату», — сказал глава Сбербанка.

Зарплаты у российских чиновников, по указу президента России Владимира Путина от 1 октября 2025 года, выросли на 7,6%.

Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в госорганах в 2022 году, по данным Росстата, составляла 79,8 тыс. руб.

В центральных аппаратах федеральных органов показатель достиг 197 тыс. руб., в территориальных управлениях федеральных органов — 61,5 тыс. руб. В региональных госорганах среднемесячная зарплата составила 91,1 тыс. руб., а муниципальных служащих — 58,3 тыс. руб.