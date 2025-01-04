Рост зарплат и «перепрыгивание»: какие тренды ждут рынок труда в 2025-м

В 2025 году темпы роста зарплат замедлятся, сотрудники будут «перепрыгивать» из компании в компанию, а работодатели — пересматривать системы мотивации. О главных трендах на рынке труда в России в ближайший год — в материале РБК

Фото: Оксана Король / Global Look Press

В 2025 году рынок труда определят три основных тренда: замедление темпов роста зарплат, стабилизация уровня безработицы и «индустриализация» занятости. Такие прогнозы дали опрошенные РБК экономисты и представители рекрутинговых платформ. Кроме того, будет актуальна проблема «перепрыгивания» молодых кадров из компании в компанию, характерная для 1990-х годов, переток специалистов из государственного сектора в частный, а также развитие в организациях разнообразных способов удержания и мотивации персонала. При этом дефицит кадров в экономике — надолго, и в 2025 году он восполнен не будет: по оценке правительства, в ближайшие шесть лет России будет не хватать 3,1 млн занятых.

Продолжат ли расти зарплаты

За десять месяцев 2024 года реальная зарплата (то есть за вычетом инфляции) в среднем по стране выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщал Росстат. В номинальном выражении в октябре она достигла 86,5 тыс. руб., повысившись на 17,9% по сравнению с январем—октябрем 2023 года. По итогам всего 2024 года (официальные данные появятся в начале марта) рост номинальных зарплат составит 16–17%, в результате чего они достигнут 85,5–86,5 тыс. руб., ожидают в «СберАналитике». «Темпы прироста медианной заработной платы (уровень, когда 50% работающих получают зарплаты выше, а 50% ниже. — РБК) по итогам года, скорее всего, будут обгонять показатель средней на 5–6 процентных пунктов, что может говорить о выравнивании населения по доходам», — прогнозирует вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов.

В условиях сохраняющейся напряженности на рынке труда большинство предприятий (75%) собираются увеличивать оплату труда работников и в 2025 году, сообщал ЦБ со ссылкой на собственный опрос. «О планах повысить зарплату сотрудникам сообщили 83% опрошенных сельскохозяйственных предприятий, 79% промышленных предприятий, 64% торговых компаний. Часть компаний отмечают, что будут ориентироваться на величину предстоящей индексации МРОТ (повышение на 16,6% с 1 января 2025 года)», — следует из декабрьского доклада регулятора «Региональная экономика». Однако доля предприятий, планирующих повышение зарплат, в 2025 году оказалась ниже, чем в 2024-м.

Похожие данные по планам организаций на 2025 год приводят и в hh.ru. «Согласно опросу hh.ru, рост зарплат в 2025-м ожидает две трети компаний, каждая четвертая оставит их без изменений», — отмечает главный эксперт организации по рынку труда Наталья Данина.

Минэкономразвития в сентябрьском макропрогнозе существенно повысило прогноз по росту реальных заработных плат: в 2025 году — до 7% (против 3,6% в апрельских оценках);

в 2026 году — до 5,7% (против 2,8%);

в 2027 году — до 4,1% (против 2,5%). Номинальная зарплата, по ожиданиям ведомства, в 2025 году увеличится до 99,9 тыс. руб., в 2026-м — до 110,2 тыс. руб., в 2027-м — до 119,3 тыс. руб.

Тренд на увеличение зарплат в 2025 году действительно продолжится, но предпосылок для продолжения их роста «ударными темпами» 2024 года нет, говорит профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская. «Рост и номинальных, и реальных зарплат будет, но я не вижу у предприятий возможности продолжать участвовать в зарплатой гонке», — говорит Варшавская.

В 2025 году зарплаты будут увеличиваться более умеренными темпами, чем в 2023–2024 годах, солидарна Данина. Основной их рост по-прежнему будет сосредоточен в самых дефицитных профессиях — рабочем, производственном, строительном персонале и в торговле, на которые суммарно приходится две трети всего спроса на рынке труда. К ноябрю 2024 года зарплаты «синих воротничков» уже вплотную приблизились к зарплатам руководителей, добавляет Данина.

Но рост зарплат среди рабочих профессий неравномерен, указывает руководитель практики «Стратегия обеспечения персоналом» «Экопси Консалтинг» Любовь Шокина. «Согласно «индексу сварщика» от «Экопси» (оценивает динамику зарплат в рабочих профессиях), рост зарплат высококвалифицированных рабочих в 2024 году составил лишь 7–9%», — отмечает она. Неквалифицированных рабочих не хватает сильнее, а кроме того, они гораздо мобильнее и быстрее уходят туда, где предлагают зарплату выше, добавляет эксперт.

Характерной чертой 2025 года станет сближение темпов роста номинальных зарплат и инфляции — это станет следствием жесткой денежно-кредитной политики Банка России, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Из-за дороговизны заемных средств, по его словам, основным резервом расширения фонда оплаты труда станет перекладывание расходов на конечного потребителя, однако и он будет ограничен ввиду сокращения потребительского спроса.

В бюджетном секторе темпы роста зарплат вряд ли значительно обгонят инфляцию, замечает Сафонов. «В 2025 году запланирована индексация зарплат работников бюджетной сферы на 13,2% после ее увеличения на 5,1% годом ранее. Этот показатель выше предполагаемого уровня инфляции за 2024 год, который, скорее всего, превысит 9,5%. Однако совокупный индекс потребительских цен за последние два года будет составлять почти 18%, следовательно, реальный рост зарплат бюджетников (за исключением государственных гражданских служащих) за аналогичный период составит около 1 процентного пункта», — оценивает эксперт. Эта ситуация будет провоцировать вытягивание кадров из бюджетного сектора в частный, прогнозирует Сафонов.

Достигнут ли минимум по безработице

Весь 2024 год уровень безработицы в России снижался и обновлял исторические минимумы — с 2,9% в январе до 2,3% в ноябре (последние данные Росстата в 2024 году). «Это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые уже перешагнули докризисный уровень», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она называла дефицит работников главным вызовом для экономики в целом, аналогичную оценку влияния дефицита кадров на промышленность давал Минпромторг.

Доктор экономических наук, замдиректора центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в своей статье, опубликованной в свежем номере журнала Новой экономической ассоциации, приводит три сценария прогноза занятости (низкий, средний и высокий) в России до 2045 года, в основу которых лег демографический прогноз Института демографии НИУ ВШЭ им. Вишневского. В расчете учитывалось запланированное повышение планки выхода на пенсию до 60 лет у женщин и до 65 лет у мужчин, которое завершится в 2028 году. Ни один из этих сценариев не предполагает роста или хотя бы стабилизации численности занятых к 2045 году. Капелюшников пишет, что в случае реализации низкого варианта прогноза занятость будет монотонно снижаться на протяжении всего предстоящего периода и к 2045 году сократится примерно на 10,5 млн человек в абсолютном (или примерно на 14% в относительном) выражении. При среднем варианте она также будет непрерывно снижаться на всем горизонте прогноза, однако кумулятивные потери в занятости будут меньше — примерно 7 млн человек, или 10%. При высоком варианте занятость достигнет 72,1 млн человек к 2031 году, удерживаясь затем на этом плато в течение последующих восьми лет, после чего падение возобновится и будет продолжаться вплоть до конца прогнозируемого периода. В итоге к 2045 году занятость потеряет 4,5 млн человек, или 6%, отмечает Капелюшников.

Варшавская считает, что в 2024 году безработица опустилась до самого низкого предела. «Но и предпосылок для роста тоже нет, поэтому, скорее всего, в 2025 году уровень безработицы стабилизируется на достигнутых показателях с небольшими колебаниями», — предполагает эксперт.

В 2025 году, как и в ближайшие пару лет, уровень кадрового голода будет держаться на том же уровне, что и в прошлом году, ожидает директор кадровой компании UTeam Анна Крылова. «На сегодняшний день отсутствуют предпосылки для глобальных изменений, поскольку кадровый дефицит обусловлен демографическими факторами и недостаточной численностью населения, чтобы удовлетворить все потребности компаний в персонале. К сожалению, эта ситуация не может быть изменена в краткосрочной перспективе», — сетует Крылова.

«Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны сообщил, что в 2024 году больше 430 тыс. россиян подписали контракт с Минобороны и отправились в зону проведения СВО. Если в 2025 году туда отправятся еще 430 тыс., с рынка труда фактически уйдет еще почти полмиллиона человек, причем преимущественно это люди рабочих профессий», — поясняет Шокина.

В то же время на фоне роста ключевой ставки (до текущего значения в 21%. — РБК) возможен уход части неэффективного бизнеса, замедление производств, что может привести к некоторому высвобождению рабочей силы, отмечает Данина. Однако даже если это произойдет, рынок труда сможет быстро ее абсорбировать. «Людей не станет больше, а конкуренция за массовые роли не станет меньше. Это наша реальность на будущие годы. Рынок труда, при отсутствии новых внешних и внутренних знаковых событий, останется сложным и дефицитным. Речь в первую очередь про линейные массовые позиции, синих воротничков — с опытом и без», — резюмирует главный эксперт hh.ru по рынку труда.

Продолжится ли удержание сотрудников

По данным исследования рекрутинговой компании Get Experts, в 2024 году на фоне дефицита кадров 80% работодателей применяли различные меры удержания сотрудников. Некоторые из применяемых компаниями стратегий описал ЦБ: по данным регулятора, организации оплачивают своим сотрудникам проценты по ипотеке, дают возможность выкупить жилье по льготной цене, предлагают расширенный социальный пакет и абонементы в фитнес-залы, компенсируют стоимость детского отдыха и билетов на мероприятия.

Большая часть (88%) сотрудников считают финансовые инструменты мотивации эффективным методом удержания, показывают данные рекрутеров. Среди них — конкурентоспособная зарплата, бонусы и премии, ежегодная индексация дохода. В то же время никакие финансовые инструменты не могут удержать 5% персонала, а 7% сообщили, что их увольнение могут предотвратить только нефинансовые инструменты мотивации, следует из материалов Get Experts.

В 2025 году активизация усилий по удержанию персонала будет находиться в фокусе 87% представителей бизнеса, свидетельствуют данные hh.ru. Это закономерно, так как в условиях жесткого кадрового дефицита замена и адаптация новых работников требуют значительных временных и трудовых затрат, отмечает Крылова. Тренд на удержание сотрудников не просто сохранится в 2025 году, но и продолжит набирать силу, полагает Шокина.

При этом современные сотрудники стремятся не только к материальному вознаграждению: им важно ощущать свою значимость в команде, быть вовлеченными в процесс принятия решений и видеть результаты своего труда, добавляет эксперт. Так, среди нефинансовых инструментов удержания сотрудников, которые применяли 81% компаний, в 2024 году популярными были открытая корпоративная культура, доступ к руководству и обратная связь, удаленный или гибридный режим работы, гибкий график, следует из данных Get Experts.

В целом в 2025 году рынок труда останется кандидатским: работодатели будут сталкиваться с завышенными ожиданиями соискателей и вследствие этого пересматривать методы мотивации сотрудников, прогнозирует Крылова.

Какие тренды еще ожидаются

В 2025 году продолжится перестройка занятости в сторону индустриализации, полагает Варшавская. В частности, будет наблюдаться устойчивый рост потребности в профессионалах, умеющих управлять и обслуживать автоматизированные системы, говорит Крылова. «Поддержка импортозамещения и развитие ключевых отраслей экономики также будут способствовать увеличению спроса на производственный персонал», — уточняет она.

Индустриализация занятости, в свою очередь, предполагает стандартизацию трудовых отношений, отмечает Варшавская. «Все меньше возможностей будет оставаться для гибкого графика, удаленной занятости. Стандартная занятость — это объективное свойство индустриальной занятости, потому что работа на производстве — изготовление деталей или плавка металла — не предполагают возможности делать это из дома», — поясняет эксперт.

В 2025 году будет актуальна проблема «перепрыгивания» молодых сотрудников из компании в компанию для поиска статусного роста, считает Сафонов. «Такая ситуация была характерна для 1990-х годов для финансового и страхового секторов, когда человек, проработав месяц в одном банке, мог перейти в другой сразу на позицию начальника отдела и большую зарплату. Это будет создавать нервозность на предприятиях, но никакого антидепрессанта для руководителей от этой ситуации пока нет», — отмечает эксперт.

Кроме того, произойдет перенасыщение рынка айтишников, ждет Сафонов. «В 2025 году мы увидим нарастающие проблемы трудоустройства специалистов с базовым IT-образованием», — предполагает эксперт.