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Экономика ,  
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Россия ограничила вывоз твердой пшеницы до конца мая

Правительство России ввело временный запрет на вывоз твердой пшеницы до 31 мая
Запрет будет действовать до 31 мая 2024 года. Исключение составят поставки в рамках международной гуманитарной помощи, в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов. В ЕАЭС пшеница будет поставляться в пределах квот
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Правительство сообщило, что временно — до 31 мая 2024 года — ограничило вывоз из России твердой пшеницы. Это не затрагивает поставки в рамках международной гуманитарной помощи и межправительственных соглашений, в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов.

«В страны — участницы Евразийского экономического союза — Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан — твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных распоряжением правительства квот при наличии разрешений, выдаваемых Минсельхозом России», — говорится в сообщении.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Власти пояснили, что временный запрет вводится для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания цен на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.

Твердая пшеница (яровая) — богатый клейковиной вид пшеницы, который уступает по урожайности мягкой пшенице на 15–20%, а затраты на ее возделывание выше. Из твердой пшеницы делают макаронные изделия, булгур, кускус и твердые марки манной крупы.

В ноябре Минсельхоз предлагал запретить экспорт твердой пшеницы с 1 декабря этого года по 31 мая 2024-го для сдерживания цен на внутреннем рынке. Предложение одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию. Там также поддержали инициативу Минсельхоза и Минэкономразвития о введении с 15 февраля по 30 июня 2024 года квоты в объеме 24 млн т на экспорт основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) в страны, не входящие в ЕАЭС.

В конце прошлого месяца подкомиссия поручила Минсельхозу ежемесячно контролировать остатки зерновых в стране. Если их запасы достигнут критической отметки 10 млн т, ведомство должно направить в Минэкономразвития и Минпромторг предложение о временном запрете на их экспорт.

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В Минсельхозе ожидают, что урожай зерна в России в этом году составит 147 млн т, включая урожай в присоединенных регионах.

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Андрей Гатинский, Елена Чернышова
пшеница экспорт правительство Россия

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