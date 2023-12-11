Россия ограничила вывоз твердой пшеницы до конца мая
Правительство сообщило, что временно — до 31 мая 2024 года — ограничило вывоз из России твердой пшеницы. Это не затрагивает поставки в рамках международной гуманитарной помощи и межправительственных соглашений, в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов.
«В страны — участницы Евразийского экономического союза — Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан — твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных распоряжением правительства квот при наличии разрешений, выдаваемых Минсельхозом России», — говорится в сообщении.
Власти пояснили, что временный запрет вводится для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания цен на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.
Твердая пшеница (яровая) — богатый клейковиной вид пшеницы, который уступает по урожайности мягкой пшенице на 15–20%, а затраты на ее возделывание выше. Из твердой пшеницы делают макаронные изделия, булгур, кускус и твердые марки манной крупы.
В ноябре Минсельхоз предлагал запретить экспорт твердой пшеницы с 1 декабря этого года по 31 мая 2024-го для сдерживания цен на внутреннем рынке. Предложение одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию. Там также поддержали инициативу Минсельхоза и Минэкономразвития о введении с 15 февраля по 30 июня 2024 года квоты в объеме 24 млн т на экспорт основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) в страны, не входящие в ЕАЭС.
В конце прошлого месяца подкомиссия поручила Минсельхозу ежемесячно контролировать остатки зерновых в стране. Если их запасы достигнут критической отметки 10 млн т, ведомство должно направить в Минэкономразвития и Минпромторг предложение о временном запрете на их экспорт.
В Минсельхозе ожидают, что урожай зерна в России в этом году составит 147 млн т, включая урожай в присоединенных регионах.
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