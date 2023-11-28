Правительству предложили запретить экспорт зерновых из России

Урожай в этом году составит 147 млн т, прогнозируют власти. Минсельхозу поручено мониторить рынок и уведомить кабмин, если запасы зерновых в стране сократятся до 10 млн т. Затем правительство рассмотрит вариант запрета их экспорта

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Подкомиссия правительства по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию рассмотрела вопрос о введении автоматического запрета поставок пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи за рубеж при достижении минимума 10 млн т и поручила Минсельхозу контролировать остатки зерновых, сообщили «Известиям» в министерстве.

«Подкомиссия рассмотрела [инициативу] и приняла решение поручить Минсельхозу осуществлять мониторинг остатков и при их снижении до 10 млн т направлять соответствующие материалы в Минэкономразвития и Минпромторг для рассмотрения вопроса об установлении запрета, — сказано в сообщении.

Минсельхоз подчеркнул, что благодаря богатому урожаю в этом году и с учетом остатков с 2022-го, в России достаточно запасов зерновых для обеспечения продовольственной безопасности.

В протоколе рабочей группы сказано, что объема в 10 млн т зерновых культур, считающийся критически минимальным уровнем, хватит примерно на 1,5 месяца. Его рассчитали на основе годового потребления в России, который достигает 80-85 млн т зерновых, пишет газета, ознакомившись с документом.

С 1 декабря 2023-го по 1 мая 2024 года будет действовать запрет на экспорт из России твердых сортов пшеницы. Такое решение приняла подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию для обеспечения продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке. Вместе с тем, тарифная квота на экспорт основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) повышена до 24 млн т. Эта норма вступит в силу 15 февраля 2024 года и будет действовать около четырех месяцев — до 30 июня того же года.

Временные ограничения на экспорт хорошо показали себя в качестве способа сдержать цены, это было эффективным в случае с дизелем и безнином, рассказал «Известия» источник в комитете Госдумы по финансовому рынку. Собеседник допустил, что эту меру могут распространить на другие отрасли, но подчеркнул временность таких ограничений и их «пожарность».

«Их невозможно держать долго, потому что перенасыщение внутреннего рынка чревато тем, что цены станут неинтересны производителям, как следствие возникнет дефицит, потому что поставщики начинают придерживать товар до отмены эмбарго и возвращения цен», — сказал он и добавил, что в случае с зерновыми продукция не может храниться долгое время без потери качества из-за нехватки качественных элеваторов в России.

В России нет дефицита зерновых и быть не может, подчеркнул руководитель Зернового союза Аркадий Злочевский. По его версии, в последнее время экспорт зерновых из страны вырос, временный запрет может быть связан с этим.

В 2023 году урожай зерна в России достигнет 147 млн т, прогнозирует Минсельхоз. Президент Владимир Путин отмечал, что в прошлом году собрали почти 158 млн т, это был рекорд.