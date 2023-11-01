Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы из России

Минсельхоз предложил ввести полугодовой запрет на экспорт твердой пшеницы, исключая при этом гуманитарные поставки. По итогам 2022 года в стране было собрано 30,4 млн т твердой пшеницы, что в 2,4 раза меньше, чем мягких сортов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Минсельхоз России предложил запретить вывоз из страны твердой пшеницы с 1 декабря этого года по 31 мая 2024 года, следует из подготовленного ведомством проекта постановления, который размещен на портале нормативных правовых актов.

«Установить с 1 декабря 2023 г. по 31 мая 2024 г. включительно временный запрет на вывоз пшеницы твердой (коды 1001 11 и 1001 19 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) из Российской Федерации», — говорится в документе.

Инициатива Минсельхоза предполагает исключения, в том числе при поставках пшеницы для оказания гуманитарной помощи, в рамках межправительственных соглашений, транзитных перевозок, «в целях обеспечения деятельности воинских формирований». Также запрет предложено не распространять на вывоз пшеницы в Белоруссию «в рамках Союзного государства», Абхазию, Южную Осетию.

Твердая пшеница (яровая) — богатый клейковиной вид пшеницы, который уступает по урожайности мягкой пшенице на 15–20%, а затраты на ее возделывание выше. Из твердой пшеницы делают макаронные изделия, булгур, кускус и твердые марки манной крупы. Такая пшеница предпочитает жаркий и сухой климат и возделывается в основном в семи регионах России: Оренбургской, Челябинской, Саратовской, Самарской, Волгоградской и Омской областях, а также в Алтайском и Ставропольском краях.

По итогам 2022 года урожай зерна в России в чистом весе составил 153,8 млн т, увеличившись на 26,6% по сравнению с 2021 годом (121,4 млн т). В частности, было собрано 104,4 млн т пшеницы — рост на 37,1% по сравнению с 76,1 млн т годом ранее. При этом сбор озимой пшеницы составил 73,99 млн т, а яровой — 30,44 млн т.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев ранее говорил, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу. В июле министр отчитывался, что в сельхозсезон 2022–2023 Россия экспортировала рекордное по своим объемам количество зерна — 60 млн т.

Bloomberg ранее подсчитал, что с начала года (по август) Россия экспортировала 46,5 млн т пшеницы, следом идет ЕС с 34,3 млн т, затем Канада (24,2 млн т), Австралия (20 млн т), США (19 млн т) и Аргентина (12,5 млн т).