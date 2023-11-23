В правительстве одобрили запрет на экспорт твердой пшеницы с 1 декабря по май

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Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала инициативу Минсельхоза запретить на полгода вывоз твердой пшеницы из России для сдерживания цен на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба правительства.

Ограничения будут действовать с 1 декабря 2023 года до 1 мая следующего года. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке, говорится в сообщении.

Кроме того, подкомиссия поддержала инициативу Минсельхоза и Минэкономразвития о введении тарифной квоты в объеме 24 млн т на экспорт основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Квота вводится на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Минсельхоз в начале ноября предложил запретить вывоз из страны твердой пшеницы. Инициатива предполагала исключения, в том числе при поставках пшеницы для оказания гуманитарной помощи, в рамках межправительственных соглашений, транзитных перевозок и «в целях обеспечения деятельности воинских формирований». Также ведомство предложило не распространять ограничения на экспорт пшеницы в Абхазию и Южную Осетию.

Твердая пшеница (яровая) — богатый клейковиной вид пшеницы, который уступает по урожайности мягкой пшенице на 15–20%, а затраты на ее возделывание выше. Из твердой пшеницы делают макаронные изделия, булгур, кускус и твердые марки манной крупы.

По итогам 2022 года урожай зерна в России в чистом весе составил 153,8 млн т, что на 26,6% больше по сравнению с 2021 годом (121,4 млн т), следует из данных Росстата. В стране было собрано 73,99 млн т озимой пшеницы и 30,44 млн т яровой (всего — 104,4 млн т).

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев прогнозировал урожай зерна по итогам 2023 года на уровне 135 млн т, из которых 90 млн т придется на пшеницу.