Силуанов назвал число зарегистрировавшихся самозанятыми предпринимателей

Ранее глава Минфина сообщил, что в первой половине 2020 года налоговый режим для самозанятых может появиться еще в 13 регионах, а к 1 июля распространиться на все субъекты России

Антон Силуанов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Сейчас в качестве самозанятых зарегистрированы более 260 тыс. российских предпринимателей, что говорит о заинтересованности бизнеса к эксперименту. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании главы государства с правительством, передает «РИА Новости».

«Можно признать эксперимент удачным. Более 260 тысяч так называемых самозанятых зарегистрировано. Причем список профессий достаточно широкий», — сказал он.

Кроме того, по мнению Силуанова, необходимо поэтапно распространить специальный налоговый режим для самозанятых во всех субъектах. Премьер-министр Дмитрий Медведев уточнил, что данный вопрос обсуждался с представителями бизнеса, которые предложили превратить удачный эксперимент «в общее правило».

Идею по распространению специального налогового режима для самозанятых, как передает ТАСС, на совещании поддержал президент России Владимир Путин.