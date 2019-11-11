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Экономика ,  
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Силуанов назвал число зарегистрировавшихся самозанятыми предпринимателей
Ранее глава Минфина сообщил, что в первой половине 2020 года налоговый режим для самозанятых может появиться еще в 13 регионах, а к 1 июля распространиться на все субъекты России
Антон Силуанов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Сейчас в качестве самозанятых зарегистрированы более 260 тыс. российских предпринимателей, что говорит о заинтересованности бизнеса к эксперименту. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании главы государства с правительством, передает «РИА Новости».

«Можно признать эксперимент удачным. Более 260 тысяч так называемых самозанятых зарегистрировано. Причем список профессий достаточно широкий», — сказал он.

Кроме того, по мнению Силуанова, необходимо поэтапно распространить специальный налоговый режим для самозанятых во всех субъектах. Премьер-министр Дмитрий Медведев уточнил, что данный вопрос обсуждался с представителями бизнеса, которые предложили превратить удачный эксперимент «в общее правило». 

Идею по распространению специального налогового режима для самозанятых, как передает ТАСС, на совещании поддержал президент России Владимир Путин.

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Ранее Силуанов сообщал, что налоговый режим для самозанятых может появиться во всех регионах России ориентировочно с 1 июля 2020 года. С первого полугодия к эксперименту планируется подключить еще 13 регионов, уточнил глава Минфина. Сейчас эксперимент со специальным налоговым режимом действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Ставки по такому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических. Налоговая ставка в течение всего эксперимента не меняется.  

В июне Минэкономразвития разработало законопроект о предоставлении государственной помощи самозанятым наравне со средним и малым бизнесом. По данным ведомства, за счет легализации самозанятых можно увеличить число предпринимателей на 2,4 млн человек. Министр финансов также предлагал ограничить число профессий, представители которых могут регистрироваться в качестве самозанятых.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Антон Силуанов, самозанятые
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