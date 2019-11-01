Минфин назвал возможный срок ввода налога для самозанятых по всей России

Минфин планирует распространить специальный налоговый режим для самозанятых на все регионы России в середине 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

По словам Силуанова, министерство изучит опыт работы налогового режима в четырех пилотных регионах в 2019 году, чтобы минимизировать бюджетные риски. «Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — добавил он.

Министерство уже подготовило законопроект о расширении зоны действия налогового режима для самозанятых. С 1 января 2020 года эксперимент будет распространятся еще на 19 регионов: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ, Республику Башкортостан.