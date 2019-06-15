Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан. Если документ будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2020 года.

В пояснительной записке отмечается, что национальный проект по малому и среднему бизнесу предполагает увеличение числа предпринимателей до 25 млн человек к 2024 году. Минэкономразвития подсчитало, что за счет легализации самозанятых россиян можно обеспечить прирост в размере 2,4 млн человек. По данным ФНС на июнь текущего года, всего в России в качестве самозанятых зарегистрировались 100 тыс. человек.

В министерстве добавили, что способствовать их вовлечению в легальную предпринимательскую деятельность можно через дополнительные стимулы. В частности, самозанятые граждане смогут получать финансовую и имущественную поддержку, а также участвовать в программах обучения и «Корпорации «МСП».