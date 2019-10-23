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К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов
С нового года, по словам Антона Силаунова, присоединиться к эксперименту смогут регионы-доноры
Антон Силуанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов. Об этом сообщил в эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министр финансов Антон Силуанов.

«В следующем году мы, обсудив с налоговиками их возможности, договорились о том, что с начала года даем возможность участия в этом эксперименте (по введению спецрежима для самозанятых. — РБК) в том режиме, который сегодня осуществляется в четырех регионах, регионам, которые высокообеспеченные, регионы-доноры — 13 регионов таких», — сообщил Силаунов.

Со второго полугодия, по словам министра, ставится задача включить все субъекты в эксперимент. «И чтобы там не было списка профессий, но для этого нужно налоговой создать специальный продукт, который бы видел хитрых предпринимателей, которые пользовались бы этим режимом для оптимизации налогообложения», — сказал он.

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Пока в эксперименте со специальным налоговым режимом для самозанятых участвуют четыре региона: Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Эксперимент стартовал с 1 января 2019 года. Налоговые ставки, увтерждденные в размере 4% на доходы, полученные самозанятым от физических лиц и 6% — на доходы от юридических лиц, не могут меняться весь период действия эксперимента.

Силуанов отметил, что в четырех экспериментальных регионах в качестве самозанятых зарегистрировались более 240 тыс человек.

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«Сейчас в четырех регионах некоторые такие ушлые предприниматели вместо своих штатных рабочих, по которым платятся страховые взносы, налоги и так далее, стали приглашать самозанятых. Это все видно. Налоговая служба все видит, но мы договорились, что год с момента реализации этого эксперимента мы не заходим, не проверяем бизнес. Но еще раз повторю — такие предприятия на счету у налоговой», — подчеркнул Силуанов. Для того чтобы пресечь злоупотребления ФНС разрабатывает специальный программный продукт с использованием технологии больших данных, уточнил первый вице-премьер.

Авторы: Юлия Старостина, Мария Бондаренко
Теги: Антон Силуанов, самозанятые, налоги, бизнес
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