К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов

С нового года, по словам Антона Силаунова, присоединиться к эксперименту смогут регионы-доноры

Антон Силуанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов. Об этом сообщил в эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министр финансов Антон Силуанов.

«В следующем году мы, обсудив с налоговиками их возможности, договорились о том, что с начала года даем возможность участия в этом эксперименте (по введению спецрежима для самозанятых. — РБК) в том режиме, который сегодня осуществляется в четырех регионах, регионам, которые высокообеспеченные, регионы-доноры — 13 регионов таких», — сообщил Силаунов.

Со второго полугодия, по словам министра, ставится задача включить все субъекты в эксперимент. «И чтобы там не было списка профессий, но для этого нужно налоговой создать специальный продукт, который бы видел хитрых предпринимателей, которые пользовались бы этим режимом для оптимизации налогообложения», — сказал он.

Пока в эксперименте со специальным налоговым режимом для самозанятых участвуют четыре региона: Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Эксперимент стартовал с 1 января 2019 года. Налоговые ставки, увтерждденные в размере 4% на доходы, полученные самозанятым от физических лиц и 6% — на доходы от юридических лиц, не могут меняться весь период действия эксперимента.