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В ЦБ назвали условия для возвращения к мягкой денежно-кредитной политике

Банк России может перейти к смягчению своей политики, как это было в 2020 году, лишь при ряде условий, которых сегодня не наблюдается, и потому такое смягчение на повестке дня не стоит, сообщил зампред ЦБ
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российская экономика все еще находится в состоянии «перегрева», и важнейшая задача ЦБ в этой связи — вернуть инфляцию к цели в следующем году, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах форума РБК Capital Markets.

Вместе с тем он отметил, что если экономика «в силу каких-то дополнительных шоков» окажется в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, роста безработицы или снижения инфляции ниже целевого уровня, то Банк России вернется к мягкой политике.

«Конечно, в этих условиях мы, как любой центральный банк, будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику, как мы это делали. Например, в 2020 году во время значительных рисков переохлаждения экономики в результате пандемийного кризиса. Но сейчас это на повестке дня не стоит», —напомнил Заботкин.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

ЦБ 13 сентября вновь повысил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальное значение ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров не исключала дальнейшего повышения ставки для возврата инфляции к уровню в 4%.

О рисках перегрева в российской экономике — то есть ситуации резкого роста экономики, когда уровень ВВП страны находится выше потенциала, а спрос растет быстрее, чем предложение, — Набиуллина впервые заявила прошлым летом. Спустя два месяца департамент исследований и прогнозирования Банка России констатировал перегрев экономики. Там отмечали, что геополитические шоки 2022–2023 годов вызвали снижение уровня потенциального ВВП России, однако совокупный спрос в экономике существенно возрос, в том числе за счет бюджетных расходов.

В начале июня в ходе своего выступления в Совете Федерации глава Сбербанка Герман Греф также счел российскую экономику сильно перегретой. «У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности — на уровне 84%. Это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», — говорил он. Глава Сбербанка отметил значительное поступление денежных средств в первую очередь в сферу машиностроения через бюджетный импульс, что влечет повышение заработных плат, потребительский бум и рост цен. Однако уже в сентябре Греф заявил о прохождении пика перегрева.

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Илья Пламенев Илья Пламенев
Банк России денежно-кредитная политика Инфляция
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