Путин поручил обеспечить газификацию Камчатки за счет «Сахалина-2»

Президент России Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» проработать возможность поставок газа в Камчатский край в рамках проекта «Сахалин-2». Такое поручение глава государства дал по итогам совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству России разработать совместно с органами исполнительной власти Камчатского края, публичными акционерными обществами «Газпром» и «Новатэк», утвердить и обеспечить выполнение плана-графика («дорожной карты») газификации Камчатского края на период до 2025 года, предусмотрев в том числе <...> возможность осуществления для нужд Камчатского края поставок сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2», — говорится в сообщении.

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