Bloomberg узнал о решении США и КНР заключить перемирие в торговой войне

Bloomberg узнал о решении США и КНР заключить перемирие в торговой войне

Вашингтон и Пекин на переговорах достигли компромисса, который даст основу для окончательно разрешения торгового спора

Фото: Aly Song / Reuters

США и Китай достигли предварительного соглашения, которое позволит устроить перемирие в торговой войне, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

По его информации, в ходе переговоров сумели достичь договоренностей, которые впоследствии могут стать основой для большого договора о торговле, который смогут подписать президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин.

По данным агентства, китайцы согласились допустить на свой рынок американскую сельскохозяйственную продукцию, а США готовы ослабить пошлины на импорт китайских товаров.

Переговоры, которые начались накануне, должны были ответить на вопрос, вступят ли в действие очередные американские пошлины на китайские товары, о которых ранее говорил президент США. Трамп, который обещал с 15 октября поднять пошлины с 25 до 30% на товары общей стоимостью в $250 млрд, ранее говорил, что настроен оптимистично, а сама атмосфера на них гораздо теплей, чем в ходе предыдущих встреч.

Вечером 11 октября Трамп в своем Twitter написал о возможном подписании договора с Китаем, порадовавшись тому факту, что для его утверждения не надо проходить долгую и сложную процедуру в конгрессе. «Когда мы обо всем я договоримся, я подпишу документ от имени нашей страны», — сообщил он.