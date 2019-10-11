Трамп назвал хорошими переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп положительно оценил первый день переговоров с Китаем, проходящие в Вашингтоне, передает Reuters.

«У нас были очень, очень хорошие переговоры с Китаем», — заявил Трамп. Он сообщил, что 11 октября встретится в Белом доме с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ.

Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что администрация Трампа рассматривает возможность заключить с Китаем ранее обговоренный валютный договор. США предполагают, что он войдет в «первую фазу» торговой сделки с Китаем.

Китайская делегация во главе с Лю Хэ прибыла в США для возобновления переговоров с американским торговым представителем Робертом Лайтхайзером и Мнучиным. С 1 октября США должны были повысить пошлины на товары из Китая с 25 до 30%, однако Трамп по просьбе Лю Хэ отложил вступление новых мер, поскольку в этот день КНР будет отмечать 70-летие. В начале сентября Вашингтон уже повысил пошлины на китайские товары стоимостью $300 млрд с 10 до 15%, но при этом отложил введение ряда пошлин, например на электронику, до середины декабря. Трамп объяснил это решение рождественским сезоном, чтобы некоторые тарифы не затронули американских потребителей.

Торговая война между странами началась в 2018 году: Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров, на что Пекин ответил зеркально. За пять месяцев 2019 года объем торговли между Китаем и Штатами сократился на 14,6% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщали в главном таможенном управлении КНР.