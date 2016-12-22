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В сенате США предложили $1 млрд на защиту ЕС от российских энергоресурсов
Экономика, 09:34
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В сенате США предложили $1 млрд на защиту ЕС от российских энергоресурсов
Чтобы «снизить влияние России на страны Европы», сенаторы предложили выделить США $1 млрд на финансирование европейских энергетических проектов. Это, как уверены в сенате, позволит странам ЕС диверсифицировать энергетику
Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

В сенате конгресса США представлен двухпартийный законопроект, основной целью которого является «борьба с российским влиянием и помощь в обеспечении энергетической безопасности» странам Европы. Его авторы — председатель подкомитета по внешним связям сената США по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности, республиканец Рон Джонсон и член того же подкомитета, демократ Крис Мерфи. Сообщение об инициативе размещено на сайте Мерфи.

Проект под названием «Закон о европейской энергетической безопасности и диверсификации», согласно пресс-релизу, призван предоставить США «новые инструменты для борьбы с пагубным влиянием России, а также поспособствовать созданию новых экономических возможностей в стране и за рубежом».

Россия, как отмечается в сообщении, «наряду со взяточничеством, коррупцией и пропагандой использует свое господство на энергетическом рынке, чтобы подорвать западные институты и установить [в странах Европы] более уступчивые, податливые правительства, которые не смогут или не захотят противостоять России или ее президенту Владимиру Путину».

В связи с этим сенаторы предложили выделить дополнительно $1 млрд для «стимулирования инвестиций государственного и частного секторов» страны в европейские энергетические проекты. Это, как считают Мерфи и Джонсон, вместе с «усилением дипломатической и технической поддержки» поможет диверсифицировать поставки энергии в Европу и «снизить влияние России на регион».​

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Мерфи отмечает, что, по его мнению, Соединенные Штаты «справедливо инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе». «Но давайте не будем забывать о столь же опасных последствиях энергетического господства России в Европе», — заметил сенатор-демократ. «Помогая нашим [европейским] союзникам заручиться новыми источниками энергии и вносить свой вклад в стратегически важные проекты, мы можем помочь сломить хватку Путина в Европе и создать новые рабочие места здесь, в США», — заключил он.

В Вашингтоне не впервые критикуют энергетические проекты России на Западе. Ранее против них неоднократно выступала администрация президента США. По мнению Белого дома, природные ресурсы Москва использует для политического давления на страны Европы. В связи с этим из-за строительства газопровода «Северный поток-2» президент Дональд Трамп обвинял Берлин в зависимости от Москвы, а 12 июля заявил о неприемлемости потока «трубопроводных долларов» из стран Европы в Россию. В сентябре министр внутренних дел США ​Райан Зинке даже допустил возможность морской блокады России, чтобы помешать ее энергопоставкам. 

В Москве, реагируя на подобные заявления, говорили, что противодействие «Северному потоку-2» вызвано желанием Вашингтона продавать потребителям в Европе сжиженный природный газ из Соединенных Штатов.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Европа , «Северный поток – 2» , Вашингтон , сенаторы
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