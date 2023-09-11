branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Шохин об изъятии частных активов: «Никто не знает, кто в очереди» Экономика, 13:41
Акции автоконцерна «Соллерс» взлетели на 10% Инвестиции, 13:40
РПЛ назвала лучший гол июля и августа. Видео Спорт, 13:38
Глава РСПП — РБК: «В выигрышном положении тот, кто «откэшился» Экономика, 13:38
Сбербанк начал размещение ЦФА на 150 кг золота Крипто, 13:37
Глава МОК поблагодарил федерацию гребли за допуск россиян и белорусов Спорт, 13:24
Управляющий директор телеканала РБК проведет сессию ВЭФ с Путиным Политика, 13:17
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
5 демотиваторов для отдела продаж: что мешает нарастить выручку Pro, 13:14
КПРФ по итогам выборов ухудшила позиции в регионах Политика, 13:11
Силуанов заявил, что денег хватит на приоритеты от обороны до технологий Экономика, 13:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:10
Костин призвал не разрешать западным компаниям продавать активы в России Экономика, 13:05
НКР повысило кредитный рейтинг СК «Пульс» с BBB+.ru до A-.ru Кредитные рейтинги, 13:02
Сериалу «Бар «Один звонок» с Козловским не выдали прокатное удостоверение Life, 13:00
Война санкций ,  
0 

Костин призвал не разрешать западным компаниям продавать активы в России

Андрей Костин призвал не разрешать западным компаниям продавать активы в России
Сюжет
Война санкций
Глава ВТБ считает, что западным компаниям не надо давать разрешения на продажу своих активов в России. Их надо забирать, как европейские власти забрали дочерние банки ВТБ, заявил Андрей Костин в интервью РБК
ВТБ VTBR ₽0,02678 -1,53% Купить
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Не надо разрешать западным компаниям продавать активы в России, считает президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Надо поступать, как они [западные страны]: забирать, как они забрали у нас [у ВТБ] два банка и сейчас их полностью демонтируют», — подчеркнул он в интервью РБК.

После попадания под западные санкции ВТБ лишился контроля над европейской «дочкой» VTB Europe со штаб-квартирой во Франкфурте и над британской VTB Capital в Лондоне. У ВТБ была идея обменять свой западный бизнес на банковский бизнес иностранцев в России. «Мы со своей стороны пытались, но там наотрез отказывают. Год назад мы вели переговоры с европейскими банками по поводу наших загранбанков. С Германией прежде всего. Но нам банкиры говорят, что центральная власть не разрешает этого делать. Поэтому мы эту тему оставили», — рассказал Костин.

Глава ВТБ последовательно выступает за ограничения для уходящего из России иностранного бизнеса. В июне 2022 года Костин предлагал ограничить работу иностранных банков в России, аргументируя это тем, что в ЕС с активами ВТБ поступили несправедливо. Осенью того же года глава ВТБ обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой ограничить работу западных зерновых трейдеров в России для того, чтобы поддержать отечественных игроков, писал Reuters. Весной этого года Костин за два дня до обнародования президентского указа анонсировал введение внешнего управления в российской «дочке» финской энергетической госкомпании Fortum, предлагая на роль управленца «Интер РАО».

Читайте на РБК Pro
Поставят на учет: пять мифов о психиатрии
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить

Сейчас западные компании имеют возможность получить у специальной комиссии разрешение на продажу бизнеса в России. Сделки обычно совершаются со значительным дисконтом, кроме того, покупатели западных активов оплачивают специальный взнос в российский бюджет. Официальных данных по объему таких сделок на российском рынке нет.

По данным ЦБ, с начала кризиса, с марта 2022-го по март 2023 года, иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже своих российских активов. Из них 40 сделок было связано с выходом нерезидентов из крупных активов стоимостью более $100 млн каждый, а у пяти сделок средний чек был выше $400 млн, уточнял регулятор. Крупные выходы иностранцев из российских активов аналитики связывали с раундами ослабления рубля: получив средства в рублях, они меняли их на валюту для вывода за рубеж. В настоящее время действует ограничение на такие выводы — не более $1 млрд в месяц.

Авторы
Теги
Анна Пустякова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
ВТБ Андрей Костин уход с рынка
Материалы по теме
Reuters узнал, что Райффайзенбанк откладывает уход из России
Бизнес
МИД Австрии назвал трудным процесс ухода бизнеса из России
Политика
Криптобиржа Binance допустила уход с российского рынка
Бизнес