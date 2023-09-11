Костин призвал не разрешать западным компаниям продавать активы в России

Глава ВТБ считает, что западным компаниям не надо давать разрешения на продажу своих активов в России. Их надо забирать, как европейские власти забрали дочерние банки ВТБ, заявил Андрей Костин в интервью РБК

Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Не надо разрешать западным компаниям продавать активы в России, считает президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Надо поступать, как они [западные страны]: забирать, как они забрали у нас [у ВТБ] два банка и сейчас их полностью демонтируют», — подчеркнул он в интервью РБК.

После попадания под западные санкции ВТБ лишился контроля над европейской «дочкой» VTB Europe со штаб-квартирой во Франкфурте и над британской VTB Capital в Лондоне. У ВТБ была идея обменять свой западный бизнес на банковский бизнес иностранцев в России. «Мы со своей стороны пытались, но там наотрез отказывают. Год назад мы вели переговоры с европейскими банками по поводу наших загранбанков. С Германией прежде всего. Но нам банкиры говорят, что центральная власть не разрешает этого делать. Поэтому мы эту тему оставили», — рассказал Костин.

Глава ВТБ последовательно выступает за ограничения для уходящего из России иностранного бизнеса. В июне 2022 года Костин предлагал ограничить работу иностранных банков в России, аргументируя это тем, что в ЕС с активами ВТБ поступили несправедливо. Осенью того же года глава ВТБ обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой ограничить работу западных зерновых трейдеров в России для того, чтобы поддержать отечественных игроков, писал Reuters. Весной этого года Костин за два дня до обнародования президентского указа анонсировал введение внешнего управления в российской «дочке» финской энергетической госкомпании Fortum, предлагая на роль управленца «Интер РАО».

Сейчас западные компании имеют возможность получить у специальной комиссии разрешение на продажу бизнеса в России. Сделки обычно совершаются со значительным дисконтом, кроме того, покупатели западных активов оплачивают специальный взнос в российский бюджет. Официальных данных по объему таких сделок на российском рынке нет.

По данным ЦБ, с начала кризиса, с марта 2022-го по март 2023 года, иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже своих российских активов. Из них 40 сделок было связано с выходом нерезидентов из крупных активов стоимостью более $100 млн каждый, а у пяти сделок средний чек был выше $400 млн, уточнял регулятор. Крупные выходы иностранцев из российских активов аналитики связывали с раундами ослабления рубля: получив средства в рублях, они меняли их на валюту для вывода за рубеж. В настоящее время действует ограничение на такие выводы — не более $1 млрд в месяц.