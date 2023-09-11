Глава ВТБ оценил перспективу полной остановки притока долларов в Россию

Полная «финансовая блокада» России со стороны Запада маловероятна, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Но и сама Россия добровольно не должна отказываться от доллара и евро, считает он

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Глава банка ВТБ Андрей Костин не наблюдает признаков того, что Запад может навязать «полную финансовую блокаду» России. «Иранский вариант» формальной изоляции от доллара будет возможен, только если в санкционные списки погрузят не только весь финансовый сектор, но и производственный, заявил банкир в интервью РБК.

«Тут прошла информация о том, что ЕС уже не рассматривает новых санкций. Они тоже оставляют, мне кажется, это окно, потому что для них это выгодно. Они все покупают у нас сжиженный газ, нефтепродукты и так далее», — пояснил Костин.

Глава ВТБ отвечал на вопрос, возможно ли полное прекращение притока долларов и евро на российский валютный рынок. По состоянию на август 2023 года на российском биржевом валютном рынке китайский юань уже занимает 44,7% (новый исторический максимум), а доля «токсичных» валют (прежде всего доллара и евро) сократилась до 53,9% (в июле было 54,4%), следует из данных Банка России (.pdf).

Костин подчеркивает, что добровольно Россия не должна отказываться от долларов и евро. «Мы же не против экспорта и импорта с западными компаниями», — сказал он. По данным ЦБ, с 2022 года доля расчетов в рублях в российском экспорте последовательно растет (соответственно, приток долларов и евро по этому основному каналу снижается) и сейчас составляет 42%.

Доля юаня в поступлениях за российский экспорт увеличилась до 27%, в перечислениях по импорту — до 36% (в июне было 25 и 34% соответственно). Костин также назвал «перспективной валютой» для торговых расчетов дирхам Объединенных Арабских Эмиратов.

«Американцев боятся, но не любят. Никому не хочется жить под палкой. Страх не может породить ответные чувства дружбы и сотрудничества», — считает глава ВТБ.

«Да, доллар не умер, и полноценная альтернатива ему появится не скоро. Мир 50 лет шел к тому, чтобы от фунта к доллару перейти. Мы ищем альтернативу, но она не будет враждебной», — отметил Костин.

По его словам, иранские коллеги предлагали ему в беседах научить, как работать с долларом в системе ограничений. «А я отвечаю: «Мы не этого хотим». Нам не нужно искать лазейки. Мы хотим создать легальную международную схему, по которой можно было бы проводить расчеты, альтернативные тем, в которых мы работать не можем», — подчеркнул Костин.