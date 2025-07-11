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Кабмин предложил уголовное наказание за добычу золота без уплаты налогов

Кабмин предложил уголовное наказание за скрытую добычу золота без уплаты налогов
Правительство предложило выделить в УК наиболее рисковые виды преступлений, такие как незаконная добыча и незаконный аффинаж, и ввести за них наказания в первую очередь экономического характера. Проект уже рассматривает Госдума
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Южуралзолото UGLD Купить
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Правительство предложило выделить в Уголовном кодексе несколько преступлений, связанных с добычей и переработкой золота. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в телеграм-канале.

«В Государственной думе рассматривается правительственный законопроект, которым предлагается выделить в УК наиболее рисковые виды преступлений (незаконная добыча и незаконный аффинаж) и ввести для них наказания в первую очередь экономического характера», — сказано в сообщении.

В Минфине отметили, что «недобросовестные пользователи» злоупотребляют действующими лицензиями на геологоразведочные работы, используя их для скрытой добычи золота и уклоняясь от уплаты платежей в бюджет. Кроме того, своими действиями они наносят непоправимый вред экологии.

На проблему не раз обращало внимание руководство российских регионов, где ведется добыча золота, подчеркнули в ведомстве.

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Бизнес
Константин Струков

Предложенная мера, как и другие, предусмотренные законопроектом, направлена на создание «прозрачных и справедливых условий работы в интересах добросовестных участников отрасли». Реализация нововведений будет способствовать сокращению теневого сектора рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, считают в Минфине.

О рассмотрении документа стало известно на фоне разбирательства вокруг золотодобывающей группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) и ее бывшего совладельца, бизнесмена Константина Струкова. Ранее днем 11 июля суд конфисковал доли Струкова в группе компаний и другие активы его и его окружения в доход государства.

Генеральная прокуратура требовала передать государству активы, которые, по ее мнению, были приобретены Струковым с использованием служебного положения. По данным ведомства, Струков незаконно получил ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах госвласти. Они были оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц.

В 1997 году бизнесмен установил контроль над государственным предприятием «Южуралзолото», когда был назначен директором компании при губернаторе Челябинской области Петре Сумине (занимал пост с 1997 по 2010 год). Предприятие было преобразовано в ОАО, а затем — через процедуру банкротства — передано подконтрольной Струкову структуре ПАО «Южуралзолото Группа компаний». Активы предприятия были выведены в пользу нового юридического лица, где Струков сохранил ключевые управленческие позиции.

Струков как депутат, курирующий недропользование (с 2000 года является депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017-го — заместителем его председателя от «Единой России»; также состоит в комитете по экологии и природопользованию), «сосредоточил в своем подчинении ключевые активы в данной сфере, монополизировав стратегическую отрасль по добыче золота в Уральском и других федеральных округах», говорилось в иске Генпрокуратуры. Источник РБК сообщал, что, по версии надзорного органа, доходы от бизнеса Струков выводил в значительных объемах за границу, где «он и его родственники приобретают недвижимость, автомобили, яхты и иные предметы роскоши, а доходы организаций не идут на повышение зарплаты сотрудников и на поддержание безопасной работоспособности оборудования, что влечет наступление чрезвычайных ситуаций».

В августе 2024 года по решению Уральского управления Ростехнадзора на 90 суток были приостановлены горные работы на карьерах «Березняковский», «Светлинское», «Курасан», «Южный Курасан» в Челябинской области из-за нарушений требований промбезопасности. В результате добыча золота на Уральском хабе группы компаний «Южуралзолото» по итогам прошлого года сократилась почти вдвое — с 6,6 до 3,4 т.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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