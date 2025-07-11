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«Коммерсантъ» узнал о показаниях о связях Струкова с губернатором

«Коммерсантъ»: главу ЮГК Струкова связывали неформальные отношения с Текслером
Струков через своих подчиненных оплачивал дни рождения челябинского губернатора, обеспечивал помещениями фонд его супруги и дарил им к праздникам продовольственные наборы, прозвучало на закрытом суде
Константин Струков
Константин Струков (Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / ТАСС)

Заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области и главу «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) Константина Струкова связывали неформальные отношения со многими чиновниками, включая челябинского губернатора Алексея Текслера и его супругу Ирину Текслер, об этом стало известно из показаний гендиректора ряда коммерческих фирм Сергея Евтеева, которые тот дал в ходе разбирательства по иску Генпрокуратуры о конфискации «Южуралзолота», пишет «Коммерсантъ».

Как утверждает Евтеев, Струков лично готовил для супругов Текслер продовольственные наборы с яблоками, овощами и соком собственного производства. Жене Текслера и его заместителю Анатолию Векшину дарили абонементы в фитнес-клуб, которым руководит Евтеев, но Текслер воспользовалась им лишь раз, а также ей передавали коробки с вином и шампанским.

Кроме того, как утверждает Евтеев, по просьбе Ирины Текслер периодически устраивались ужины в принадлежащем Струкову ресторане БЦ «Челябинск-Сити», где у нее была 25-процентная скидка, а за счет средств УК «ЮГК» оплачивались счета за два фуршета в парке «Зарядье» в Москве на суммы от 400 тыс. до 800 тыс. руб. по случаю празднования в январе 2024 и 2025 годов дня рождения ее мужа.

Помимо того, по словам Евтеева, супруга губернатора, которая является учредителем Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020, арендовала помещения в «Челябинск-Сити» площадью 100 кв. м всего за 5 тыс. руб. Там дважды проводились мероприятия Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, в которых участвовал глава региона.

Евтеев также пояснил в суде, что лишь номинально владел долями в уставном капитале ООО «Арбат-Сити», ООО «Трансальянс», ООО «Южноуральская технологистическая компания» и ООО «Уралтранскомплект», бенефициаром которых был Струков.

Согласно показаниям в суде вице-президента УК «ЮГК» Ларисы Ивлевой, работавшей в организациях холдинга «Южуралзолото» с 1993 года, президент ЮГК поручал своим подчиненным покупать подарки для многих руководителей. В частности, по ее словам, этим занималась главный юрист ООО «УК «ЮГК» Наталья Убей-Волк. Последняя, со слов Ивлевой, рассказывала, как периодически передавала подарочные сертификаты чиновникам — например, бывшему замгубернатора Челябинской области, врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирине Гехт.

В пресс-службе областного правительства не стали комментировать изданию возможные неформальные связи Текслера и других лиц со Струковым.

РБК направил запрос в аппарат губернатора Алексея Текслера.

В ЮГК ответили на сообщения о задержании главы компании Струкова
Бизнес
Константин Струков

На прошлой неделе Генпрокуратура обратилась в Советский районный суд Челябинска с требованием обратить в доход государства активы заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области и главы «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) Константина Струкова, которые, по мнению ведомства, были приобретены владельцем «Южуралзолота» с использованием служебного положения. Сейчас они оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц. В офисах «Южуралзолота» и связанных со Струковым челябинских компаниях прошли обыски.

По мнению прокуратуры, Струков в 1997 году установил контроль над госпредприятием «Южуралзолото», когда был назначен директором компании при челябинском губернаторе Петре Сумине (занимал пост с 1997 по 2010 год). «Южуралзолото» было преобразовано в ОАО, а затем — через процедуру банкротства — перешло подконтрольной Струкову структуре ПАО «Южуралзолото Группа Компаний». Активы предприятия были выведены в пользу нового юрлица, где Струков сохранил ключевые управленческие позиции. В 2022 году доля в ЮГК была оформлена на кипрскую компанию Ugold Limited, номинальным владельцем которой значилась его дочь. После возврата акций в российскую юрисдикцию они вновь были зарегистрированы на Струкова.

Генпрокуратура считает, что владелец «Южуралзолота» «сосредоточил в своем подчинении ключевые активы в данной сфере, монополизировав стратегическую отрасль по добыче золота в Уральском и других федеральных округах».

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Теги
Елена Чернышова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Алексей Текслер Южуралзолото Константин Струков Ирина Гехт Челябинская область
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