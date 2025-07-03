Почему Генпрокуратура требует передать «Южуралзолото» государству

Надзорное ведомство требует обратить в доход государства активы, которые, по мнению прокуратуры, были приобретены владельцем «Южуралзолото» с использованием служебного положения. РБК узнал, в чем суть претензий Генпрокуратуры

Константин Струков (Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press)

Генпрокуратура обратилась в Советский районный суд Челябинска с требованием изъять активы заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области и главы ЮГК Константина Струкова и еще семи ответчиков.

По информации источника РБК в Генпрокуратуре и собеседника знакомого с иском, суть претензий к бизнесмену и его структурам заключается в следующем: С 2000 года Струков занимает должность депутата регионального парламента, а с 2017 года является заместителем его председателя. При этом он состоит в комитете по экологии и природопользованию, что, как указано в иске, обеспечивало ему доступ к информации о приоритетных инфраструктурных проектах в сфере недропользования, приоритетах государственной политики по их развитию. По мнению Генпрокуратуры, Струков имел возможность вводить такое нормативное регулирование, которое было выгодно бизнес-интересам подконтрольных ему коммерческих организаций.

По словам собеседника РБК, в ведомстве считают, что за 24 года в региональном парламенте депутат «приобрел безграничное влияние на административно-властные структуры региона и сегодня выступает фактическим руководителем законодательного органа», а также использует статус для создания незаконных преференций и неконкурентных преимуществ собственному бизнесу.

По словам собеседника РБК, Генпрокуратура считает, что Струков в 1997 году установил контроль над государственным предприятием «Южуралзолото», когда был назначен директором компании при губернаторе Челябинской области Петре Сумине (занимал пост с 1997 по 2010 годы). Предприятие было преобразовано в ОАО, а затем — через процедуру банкротства — передано подконтрольной Струкову структуре ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК). Активы предприятия были выведены в пользу нового юридического лица, где Струков сохранил ключевые управленческие позиции.

Сейчас холдинг производит 450 тыс. унций золота в год, осваивает месторождения на территории Челябинской области, Красноярского края и Хакасии. Его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка составляет 54 млрд. рублей, валовая прибыль — 34 млрд. рублей.

Тем самым депутат, курирующий недропользование, «сосредоточил в своем подчинении ключевые активы в данной сфере, монополизировав стратегическую отрасль по добыче золота в Уральском и других федеральных округах», говорится в иске Генпрокуратуре, говорит собеседник РБК.

По информации источника, Струков управлял холдингом напрямую, либо через доверенных лиц. В частности, в 2022 году доля в ЮГК была оформлена на кипрскую компанию UGOLD LIMITED, номинальным владельцем которой числится его дочь Александра Струкова — гражданка Швейцарии. После возврата акций в российскую юрисдикцию они вновь были зарегистрированы на Струкова.

Среди других ответчиков по делу — предполагаемые аффилированные лица Струкова. В списке третьих лиц — ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ООО «УК ЮГК», а также компании «Бизнес-Актив», «Хоум» и «Уралвент», зарегистрированные в Челябинске.

Как отмечает источник РБК в Генпрокуратуре, в иске отмечается, что доходы от бизнеса Струков выводит в значительных объемах за границу, где он и его родственники приобретают недвижимость, автомобили, яхты и иные предметы роскоши, а доходы организаций не идут на повышение зарплаты

сотрудников и на поддержание безопасной работоспособности оборудования, что влечет наступление чрезвычайных ситуаций.

Выявленные нарушения со стороны Струкова и связанных с ним лиц по неправомерному обогащению отнесены законом к актам коррупции, угрожающим стабильности и безопасности общества, говорится в иске Генпрокуратуры, отметил собеседник РБК.

РБК направил запросы в ЮГК и представителю Струкова.

Накануне сотрудники региональных управлений ФСБ и СК по Челябинской области пришли с обысками в офисы ЮГК, в том числе на рабочее место Струкова. По словам источника РБК в правоохранительных органах, следственные действия были связаны с нарушением правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках компании в Пластовском и Еткульском районах.