 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 

Почему Генпрокуратура требует передать «Южуралзолото» государству

Генпрокуратура нашла коррупцию в обогащении владельца «Южуралзолото» Струкова
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Надзорное ведомство требует обратить в доход государства активы, которые, по мнению прокуратуры, были приобретены владельцем «Южуралзолото» с использованием служебного положения. РБК узнал, в чем суть претензий Генпрокуратуры
Южуралзолото UGLD ₽0,5319 -7,4% Купить
Константин&nbsp;Струков
Константин Струков (Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press)

Генпрокуратура обратилась в Советский районный суд Челябинска с требованием изъять активы заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области и главы ЮГК Константина Струкова и еще семи ответчиков.

По информации источника РБК в Генпрокуратуре и собеседника знакомого с иском, суть претензий к бизнесмену и его структурам заключается в следующем: С 2000 года Струков занимает должность депутата регионального парламента, а с 2017 года является заместителем его председателя. При этом он состоит в комитете по экологии и природопользованию, что, как указано в иске, обеспечивало ему доступ к информации о приоритетных инфраструктурных проектах в сфере недропользования, приоритетах государственной политики по их развитию. По мнению Генпрокуратуры, Струков имел возможность вводить такое нормативное регулирование, которое было выгодно бизнес-интересам подконтрольных ему коммерческих организаций.

Акции ЮГК обрушились на 17% после иска о конфискации компании
Инвестиции
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

По словам собеседника РБК, в ведомстве считают, что за 24 года в региональном парламенте депутат «приобрел безграничное влияние на административно-властные структуры региона и сегодня выступает фактическим руководителем законодательного органа», а также использует статус для создания незаконных преференций и неконкурентных преимуществ собственному бизнесу.

По словам собеседника РБК, Генпрокуратура считает, что Струков в 1997 году установил контроль над государственным предприятием «Южуралзолото», когда был назначен директором компании при губернаторе Челябинской области Петре Сумине (занимал пост с 1997 по 2010 годы). Предприятие было преобразовано в ОАО, а затем — через процедуру банкротства — передано подконтрольной Струкову структуре ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК). Активы предприятия были выведены в пользу нового юридического лица, где Струков сохранил ключевые управленческие позиции.

Сейчас холдинг производит 450 тыс. унций золота в год, осваивает месторождения на территории Челябинской области, Красноярского края и Хакасии. Его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка составляет 54 млрд. рублей, валовая прибыль — 34 млрд. рублей.

Тем самым депутат, курирующий недропользование, «сосредоточил в своем подчинении ключевые активы в данной сфере, монополизировав стратегическую отрасль по добыче золота в Уральском и других федеральных округах», говорится в иске Генпрокуратуре, говорит собеседник РБК.

По информации источника, Струков управлял холдингом напрямую, либо через доверенных лиц. В частности, в 2022 году доля в ЮГК была оформлена на кипрскую компанию UGOLD LIMITED, номинальным владельцем которой числится его дочь Александра Струкова — гражданка Швейцарии. После возврата акций в российскую юрисдикцию они вновь были зарегистрированы на Струкова.

Среди других ответчиков по делу — предполагаемые аффилированные лица Струкова. В списке третьих лиц — ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ООО «УК ЮГК», а также компании «Бизнес-Актив», «Хоум» и «Уралвент», зарегистрированные в Челябинске.

Как отмечает источник РБК в Генпрокуратуре, в иске отмечается, что доходы от бизнеса Струков выводит в значительных объемах за границу, где он и его родственники приобретают недвижимость, автомобили, яхты и иные предметы роскоши, а доходы организаций не идут на повышение зарплаты
сотрудников и на поддержание безопасной работоспособности оборудования, что влечет наступление чрезвычайных ситуаций.

Выявленные нарушения со стороны Струкова и связанных с ним лиц по неправомерному обогащению отнесены законом к актам коррупции, угрожающим стабильности и безопасности общества, говорится в иске Генпрокуратуры, отметил собеседник РБК.

РБК направил запросы в ЮГК и представителю Струкова.

Накануне сотрудники региональных управлений ФСБ и СК по Челябинской области пришли с обысками в офисы ЮГК, в том числе на рабочее место Струкова. По словам источника РБК в правоохранительных органах, следственные действия были связаны с нарушением правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках компании в Пластовском и Еткульском районах.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Елисова Полина Елисова, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
Константин Струков Южуралзолото Генпрокуратура Челябинская область коррупция Единая Россия
Материалы по теме
ЦБ оценил риски изъятия акций «Южуралзолота» у частных инвесторов
Финансы
«Южуралзолото» сообщило о нормальной работе после обысков
Бизнес
Силовики пришли с обысками в «Южуралзолото»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
Португалия попросила УЕФА почтить память Диогу Жоты на женском Евро Спорт, 12:32
МИД России заявил об отсутствии консульского доступа к задержанным в Баку Политика, 12:28
Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Харьковской области Политика, 12:23
Кремль отреагировал на решение США приостановить военные поставки Украине Политика, 12:19
Умерла звезда украинского сериала «Коли ми вдома» Татьяна Шелига Общество, 12:19
Кремль заявил, что по новому раунду переговоров с Украиной «затыков» нет Политика, 12:18
Песков ответил на вопрос о поздравлении от Путина Трампу 4 июля Политика, 12:16
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Песков проаносировал зарубежный телефонный разговор у Путина Политика, 12:16
Что дает малому бизнесу участие в городских мероприятиях Отрасли, 12:14
Умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов Общество, 12:10
Как освоение космоса связано с добычей редких металлов Тренды, 12:08
Карпин назвал лучших управленцев в российском футболе Спорт, 12:07
Почему Генпрокуратура требует передать «Южуралзолото» государству Бизнес, 12:03
Зарплаты угольщиков выросли на фоне кризиса в отрасли Бизнес, 12:02