ЮГК раскрала потери по добыче золота из-за остановки своих шахт

«Южуралзолото», одно из крупнейших золотодобывающих предприятий в России, снизило добычу золота на Уральском хабе почти вдвое — до 3,4 т. В прошлом году Ростехнадзор ограничивал работу компании из-за нарушений

Добыча золота на Уральском хабе группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК; UGLD) в 2024 году сократилась почти вдвое — с 6,6 до 3,4 т, следует из сообщения компании. Это снижение стало следствием приостановки горных работ на четырех ключевых карьерах — «Курасан», «Южный Курасан», «Березняковский» и «Светлинский» — по итогам проверки Ростехнадзора в августе 2024 года. Решение было принято после выявления ведомством «грубых нарушений» при ведении горных работ на этих объектах. Ограничения на первых трех карьерах были сняты 12 ноября, на «Светлинском» — 16 декабря после устранения нарушений. В результате переработка руды на Урале снизилась на 22%, до 14,4 млн т.

В то же время сибирский хаб ЮГК, включающий ООО «Соврудник» в Красноярском крае и АО «Коммунаровский рудник» в Хакасии, напротив, увеличил добычу. На «Совруднике» показатель вырос на 13% — до 5,8 т, а на «Коммунаровском руднике» — на 28%, до 1,4 т. Существенный вклад в рост внес запуск месторождения «Высокое» в мае 2024 года: его добыча составила 1,3 т, однако выход на полную производственную мощность сместился на 2025 год из-за длительной настройки импортозамещенного оборудования.

По итогам 2024 года добыча золота по всей группе сократилась на 17%, до 10,6 т. В 2025 году ЮГК ожидает восстановления объемов: прогноз находится в диапазоне 12–14,4 т (+13–35% к уровню 2024 года). Однако ожидания по Уральскому хабу пересмотрены в сторону снижения: добыча составит 3,6–5,2 т. Это связано с новыми рекомендациями Ростехнадзора, включая интенсификацию вскрышных работ на карьерах «Светлинский» и «Курасан».

При этом производство золота в сибирском хабе, по прогнозу, вырастет на 16–27%, до 8,4–9,2 т. Основной драйвер роста — месторождение «Высокое», которое, по словам финансового директора ЮГК Артема Клецкина, остается ключевой точкой развития сибирских активов. На «Коммунаровском руднике» в Хакасии ожидается рост добычи на 21–27%, до 1,7–1,8 т, за счет выхода золотоизвлекательной фабрики на проектную мощность.

ЮГК также подтверждает долгосрочный прогноз: в течение ближайших трех лет группа планирует довести добычу до 18 т золота в год.

ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. По собственной оценке, компания занимает четвертое место в стране по объему добычи и второе по ресурсной базе. Запасы и ресурсы (MI&I) оцениваются в 46 млн тройских унций золотого эквивалента. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области (помимо месторождений, у компании в регионе есть лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство — Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское), в Республике Хакасия (ОАО «Коммунаровский рудник»). Группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае (ООО АС «Прииск Дражный»). Основной владелец компании — Константин Струков, занимающий 84-е место в рейтинге Forbes c оценкой состояния в $1,6 млрд. В декабре 2024 года «ААА Управление Капиталом», входящая в группу Газпромбанка, приобрела у Струкова 22% акций ЮГК (после сделки у него осталось 67,85% акций, доля акций в свободном обращении — 10,15%).