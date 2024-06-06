Решетников назвал риски для роста инвестиций

Окончание программ льготной ипотеки и недавнее торможение импорта — это риски для роста инвестиций в стране, сказал РБК министр экономики Максим Решетников. Однако, по его словам, созданы «хорошие заделы» по крупным инвестпроектам

Максим Решетников (Фото: Игорь Акимов / «Росконгресс»)

Инвестиции в основной капитал в России показывают «хорошие цифры», но среди рисков для их роста — ожидаемое замедление жилищного рынка в связи с окончанием программ льготной ипотеки и недавнее торможение импорта в Россию, особенно инвестиционного. Такое заявление сделал в интервью телеканалу РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр экономического развития Максим Решетников.

«На рынке жилья, очевидно, будет замедление, определенное охлаждение в связи с окончанием программ льготной ипотеки. И это естественно, потому что на рынке жилья мы всегда как бы занимали у «завтра», а сейчас надо какое-то время потерпеть, когда будем с «завтра» расплачиваться. Мы съедали завтрашний спрос, сейчас ситуация как-то выровняется. Послезавтрашний спрос все равно будет — доходы растут», — сказал Решетников.

В этом году должны завершиться три льготные ипотечные программы — «Господдержка», «Семейная ипотека» и «IT-ипотека». В частности, массовая льготная ипотека («Господдержка») под 8%, запущенная первоначально в апреле 2020 года, истекает 1 июля. «Семейная ипотека» тоже завершается 1 июля, но власти планируют продлить ее до 2030 года на новых условиях.

По словам Решетникова, от 13 до 15% в структуре инвестиций — это жилищный сектор. Объем строительных работ в России в январе—апреле 2024 года вырос на 3,1% к тому же периоду годом ранее в сопоставимых ценах.

В первом квартале 2024 года инвестиции в России в реальном выражении увеличились на 14,5% к тому же периоду 2023 года, после роста на 9,8% за 2023 год. Минэкономразвития прогнозирует, что в 2024 году рост инвестиций замедлится до 2,3%. Но Решетников 6 июня сказал на ПМЭФ, что прогноз может быть пересмотрен благодаря хорошей динамике первого квартала.

Минэкономразвития «смущает немного», что во втором квартале притормозился импорт, и «в том числе или в особенности есть подозрение, что импорт инвестиционный», также сказал Решетников РБК. «Это тоже тревожно», — добавил он.

Импорт в Россию совокупно по группам внешнеторговой номенклатуры 68–70, 84–97 (главным образом это машины, механизмы, оборудование, электрооборудование, транспортные средства, различные инструменты и приборы) снизился в марте 2024 года на 19% год к году (до $10,7 млрд), следовало из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных в прошлом месяце. Также в мае китайская таможня сообщила, что экспорт товаров в Россию в апреле снизился на 10,2% к тому же месяцу прошлого года (в юаневом выражении, а в долларовом — на 13%). Снижение происходит на фоне проблем с платежами в Китай, на них жаловались предприниматели. Часть оплат не проходит, часть идет до получателей два-три месяца, говорили консультанты. Одной из причин являются опасения вторичных санкций США. Впрочем, по данным РЭЦ, средний срок прохождения платежа — одна-три недели.

С другой стороны, в последние годы были созданы «хорошие заделы» по инвестпроектам, такие как Фабрика проектного финансирования, соглашения СЗПК (по защите и поощрению капиталовложений), кластерная инвестиционная платформа, механизм поручительств ВЭБ.РФ, инфраструктурные бюджетные кредиты, напомнил Решетников. «В целом мы хорошую инерцию набрали. И я более-менее спокойно смотрю в окончание этих проектов. Потому что мы их все поддержали. У нас же многие проекты, особенно крупные, были на западном финансировании, которое ушло, и мы два года по факту переструктурировали и замещали собственным финансированием, причем это были проекты, которые превосходят даже возможности нашей финансовой системы», — сказал министр, приведя в пример проект газоперерабатывающего и газохимического комплекса в Усть-Луге.

Ценности и приоритеты

В интервью Решетников также заявил, что ценности, которые Минэкономразвития поддерживает, — это макроэкономическая стабильность, рыночная экономика, защита частной собственности. «Есть много что поделать: та же реформа закона о банкротстве. Один из ключевых институтов в стране, ну прямо скажем, архаичный, и этот институт нам необходим в моменты структурной перестройки экономики, чтобы активы не стояли, чтобы они не расхищались, чтобы рабочие места не уничтожались, чтобы это все быстро перестраивалось», — сказал министр.

Среди приоритетов он назвал поддержку инвестиций, «особенно в рамках периода высоких процентных ставок», изменений налоговой системы, «непростых тарифных решений», которые предстоят. «Следующее — технологическая повестка. Нам важны не только объем и темпы роста инвестиций, нам еще важна структура инвестиций, нам важно, чтобы у нас нематериальные активы были реальным активом, чтобы наши бренды развивались», — отметил министр. «Третий момент — нам всем придется развиваться в условиях дефицита рабочих рук. В условиях, когда мы и по внутренним, и по внешним причинам изменим отношение к миграции, меняем отношение. Такого ресурса в таком объеме не будет», — указал он. В связи с этим Решетников отметил необходимость «работать над производительностью труда», над повышением гибкости рынка труда, развитием платформенной экономики.

Говоря о рисках на мировой экономической арене, Решетников заявил, что, «конечно, настораживает ситуация на многих рынках коммодитиз [сырьевых товаров]». «Мы видим, что цены снижаются. Это и угольные рынки, и палладиевая группа просела сильно, и по другим направлениям мы видим такие вещи. С другой стороны, та же пшеница в принципе неплохо идет», — сказал министр. «Есть некоторые вопросы, конечно. И с накопленными долгами в крупнейших экономиках, и с этой деглобализацией, регионализацией. Это все, конечно, не идет на пользу мировой экономике. Но, с другой стороны, нам не привыкать работать в тяжелых условиях, в непростых условиях», — резюмировал он.