Минфин предложил проиндексировать акцизы на сигареты и автомобили на 5%

Акцизы на крепкий алкоголь, табак, автомобили в 2024 году должны были быть проиндексированы на 4%, однако в поправках к проекту изменений в Налоговый кодекс Минфин предложил повысить акцизы до 5%

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Минфин предложил проиндексировать тарифы на крепкий алкоголь, сигареты, автомобили в 2024 году на 5% вместо запланированного ранее роста в пределах 4%, повышение не коснется российского шампанского, жидкостей для вейпов и мотоциклов, следует из проекта поправок правительства ко второму чтению масштабного законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс, принятого Госдумой в первом чтении 20 июня (поправки есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с текстом). О планах повысить акцизы также сообщает «Интерфакс».

Законопроект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 10 июля, уточнили РБК в пресс-службе кабмина.

АЛКОГОЛЬ Согласно действующему Налоговому кодексу, акцизы на крепкий алкоголь должны были быть проиндексированы в 2024 году на 4% и составить 638 руб. за литр, однако подготовленный законопроект предлагает проиндексировать акциз на 5%. В итоге в 2024 году акциз вырастет с 613 до 643 руб. за литр. В 2025 году индексация опять вернется к уровню 4%, акциз составит 669 руб., на 2026 год акциз установлен на уровне 696 руб. Акциз на слабоалкогольную продукцию (с объемной долей этилового спирта до 9%) будет проиндексирован в 2024 году на 5% и составит 514 руб. за литр вместо 510 руб., в 2025 году — 535 руб., а в 2026 году — 556 руб. за литр. Акциз на вино в 2024-м составит 36 руб. за литр (рост на 5% к 2023 году), в 2025 году — 37 руб., а в 2026 году — 38 руб. за литр. Без изменений осталась запланированная индексация акцизов для сидра, пуаре, медовухи, игристого вина, российского шампанского и пива. СИГАРЕТЫ Акцизы на сигареты и папиросы в 2024 году также вырастут на 5% вместо 4% и составят 2 тыс. 731 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 709 руб. В 2025 году — 2 тыс. 840 руб. (+16% от максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 857 за 1 тыс. штук) и в 2026 году — 2 тыс. 954 тыс. руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тыс. 11 руб. Акциз на сигары в 2024 году вырастет на 5% и составит 292 руб. за штуку вместо 289 руб., в 2025 году — 304 руб., в 2026 году — 316 руб. Останутся неизменными параметры индексации для жидкостей для электронных систем доставки никотина. АВТОМОБИЛИ Акциз на легковые автомобили с мощностью двигателя от 90 до 150 л.с. включительно планируется проиндексировать в 2024 году на 5% вместо 4%, он составит 58 руб. за 1 л.с. Акциз на легковые автомобили мощностью от 150 до 200 л.с. в 2024 году составит 557 руб. (рост на 5%). Аналогичный рост в 5% в 2024 году заложен для автомобилей с мощностью от 200 до 300 л.с. (912 руб.), с мощностью от 300 до 400 л.с. (1 тыс. 555 руб.), от 400 до 500 л.с. (1 тыс. 609 руб.), для машин с мощностью двигателя свыше 500 л.с. ставка в 2024 году устанавливается в размере 1 тыс. 662 руб. Темпы роста акцизов на мотоциклы остаются на запланированном уровне 4%.

Ставки акциза на сигареты, табачные изделия и никотинсодержащие жидкости последний раз увеличивали 1 марта 2023 года. Тогда он вырос на 2% за 1 тыс. штук сигарет — с 2552 до 2603 руб., и на 10% за 1 кг табака — с 7839 до 8669 руб. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина увеличится на 11% — с 18 до 20 руб. за 1 мл жидкости.

В октябре 2022 года в Минфине сообщали РБК о планах пополнить федеральный бюджет за счет увеличения общего объема поступлений от табачных акцизов. По расчетам правительства, бюджетные доходы по статье «повышение собираемости и улучшение администрирования акцизов на табачную продукцию» в 2023 году составят 100 млрд руб.

Дефицит федерального бюджета в первом квартале текущего года составил 2401,6 млрд руб., сообщила Счетная палата в начале июля. В апреле Минфин дал аналогичную оценку, но в мае скорректировал ее: сумма стала меньше на 300 млрд руб. К концу июля, согласно данным министерства, дефицит составлял 3,411 трлн руб. Этот показатель на 0,5 трлн превышает запланированный уровень дефицита на весь год (2% ВВП). По данным Счетной палаты, за январь—март в бюджет поступило около 5,7 трлн руб. доходов, или почти 22% от прогнозируемого уровня. Расходы составили 8 трлн руб., что на 2,2 трлн, или 38%, выше прошлогоднего показателя.

7 июля Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета в первом полугодии этого года составил 2,595 трлн руб. По сравнению с предварительными данными ведомства на конец мая дефицит за июнь сократился на 816 млрд руб.