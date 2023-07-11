Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 99,68 (-0,74) Инвестиции, 16:53 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 90,5 (-0,99) Инвестиции, 16:53
Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные со счетов средства Финансы, 21:06
На саммите НАТО создали «коалицию F-16» для Украины Политика, 20:58
Бывший хоккеист сборной России рассказал о проблемах из-за лудомании Спорт, 20:49
В РЖД пообещали бонусы ехавшим стоя пассажирам поезда Сухум — Петербург Общество, 20:40
Минфин предложил проиндексировать акцизы на сигареты и автомобили на 5% Экономика, 20:39
Зачем бизнесу «умная» система управления инцидентами на транспорте Тренды, 20:33
Как выстраивание коммуникации помогает росту компании РБК+, 20:33
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Менеджер Усика сообщил об отказе Фьюри заплатить $1 млн Украине Спорт, 20:09
Россиянин проиграл восьмой ракетке мира в четвертьфинале Уимблдона Спорт, 20:07
В Болгарии заявили, что успех ВСУ важнее запрета на кассетные боеприпасы Политика, 20:05
Банк России начнет пилот с реальными цифровыми рублями в августе Крипто, 20:00
Акции «Самолета» выросли на фоне сообщения о возможных дивидендах Инвестиции, 19:44
Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки задержали в Туапсе Общество, 19:36
Как локализовываются производства электротехнической продукции РБК+, 19:32
Экономика ,  
0 

Минфин предложил проиндексировать акцизы на сигареты и автомобили на 5%

Минфин предложил проиндексировать акцизы на алкоголь, сигареты и автомобили на 5% в 2024-м
Акцизы на крепкий алкоголь, табак, автомобили в 2024 году должны были быть проиндексированы на 4%, однако в поправках к проекту изменений в Налоговый кодекс Минфин предложил повысить акцизы до 5%
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минфин предложил проиндексировать тарифы на крепкий алкоголь, сигареты, автомобили в 2024 году на 5% вместо запланированного ранее роста в пределах 4%, повышение не коснется российского шампанского, жидкостей для вейпов и мотоциклов, следует из проекта поправок правительства ко второму чтению масштабного законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс, принятого Госдумой в первом чтении 20 июня (поправки есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с текстом). О планах повысить акцизы также сообщает «Интерфакс».

Законопроект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 10 июля, уточнили РБК в пресс-службе кабмина.

АЛКОГОЛЬ

Согласно действующему Налоговому кодексу, акцизы на крепкий алкоголь должны были быть проиндексированы в 2024 году на 4% и составить 638 руб. за литр, однако подготовленный законопроект предлагает проиндексировать акциз на 5%. В итоге в 2024 году акциз вырастет с 613 до 643 руб. за литр. В 2025 году индексация опять вернется к уровню 4%, акциз составит 669 руб., на 2026 год акциз установлен на уровне 696 руб.

Акциз на слабоалкогольную продукцию (с объемной долей этилового спирта до 9%) будет проиндексирован в 2024 году на 5% и составит 514 руб. за литр вместо 510 руб., в 2025 году — 535 руб., а в 2026 году — 556 руб. за литр.

Акциз на вино в 2024-м составит 36 руб. за литр (рост на 5% к 2023 году), в 2025 году — 37 руб., а в 2026 году — 38 руб. за литр.

Без изменений осталась запланированная индексация акцизов для сидра, пуаре, медовухи, игристого вина, российского шампанского и пива.

СИГАРЕТЫ

Акцизы на сигареты и папиросы в 2024 году также вырастут на 5% вместо 4% и составят 2 тыс. 731 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 709 руб. В 2025 году — 2 тыс. 840 руб. (+16% от максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 857 за 1 тыс. штук) и в 2026 году — 2 тыс. 954 тыс. руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тыс. 11 руб.

Акциз на сигары в 2024 году вырастет на 5% и составит 292 руб. за штуку вместо 289 руб., в 2025 году — 304 руб., в 2026 году — 316 руб.

Останутся неизменными параметры индексации для жидкостей для электронных систем доставки никотина.

АВТОМОБИЛИ

Акциз на легковые автомобили с мощностью двигателя от 90 до 150 л.с. включительно планируется проиндексировать в 2024 году на 5% вместо 4%, он составит 58 руб. за 1 л.с. Акциз на легковые автомобили мощностью от 150 до 200 л.с. в 2024 году составит 557 руб. (рост на 5%). Аналогичный рост в 5% в 2024 году заложен для автомобилей с мощностью от 200 до 300 л.с. (912 руб.), с мощностью от 300 до 400 л.с. (1 тыс. 555 руб.), от 400 до 500 л.с. (1 тыс. 609 руб.), для машин с мощностью двигателя свыше 500 л.с. ставка в 2024 году устанавливается в размере 1 тыс. 662 руб.

Темпы роста акцизов на мотоциклы остаются на запланированном уровне 4%.

Ставки акциза на сигареты, табачные изделия и никотинсодержащие жидкости последний раз увеличивали 1 марта 2023 года. Тогда он вырос на 2% за 1 тыс. штук сигарет — с 2552 до 2603 руб., и на 10% за 1 кг табака — с 7839 до 8669 руб. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина увеличится на 11% — с 18 до 20 руб. за 1 мл жидкости.

В октябре 2022 года в Минфине сообщали РБК о планах пополнить федеральный бюджет за счет увеличения общего объема поступлений от табачных акцизов. По расчетам правительства, бюджетные доходы по статье «повышение собираемости и улучшение администрирования акцизов на табачную продукцию» в 2023 году составят 100 млрд руб.

Дефицит федерального бюджета в первом квартале текущего года составил 2401,6 млрд руб., сообщила Счетная палата в начале июля. В апреле Минфин дал аналогичную оценку, но в мае скорректировал ее: сумма стала меньше на 300 млрд руб. К концу июля, согласно данным министерства, дефицит составлял 3,411 трлн руб. Этот показатель на 0,5 трлн превышает запланированный уровень дефицита на весь год (2% ВВП). По данным Счетной палаты, за январь—март в бюджет поступило около 5,7 трлн руб. доходов, или почти 22% от прогнозируемого уровня. Расходы составили 8 трлн руб., что на 2,2 трлн, или 38%, выше прошлогоднего показателя.

Читайте на РБК Pro
Релоканты возвращаются в Россию. Что им не понравилось за рубежом
Yahoo была главной IT-компанией мира и рухнула. Теперь она готовит IPO
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Вырастет ли доллар до 100 рублей

7 июля Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета в первом полугодии этого года составил 2,595 трлн руб. По сравнению с предварительными данными ведомства на конец мая дефицит за июнь сократился на 816 млрд руб.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Илья Пламенев Илья Пламенев
акциз сигареты алкоголь Минфин Автомобили индексация
Материалы по теме
Матвиенко предложила ввести акциз на весь этиловый спирт
Бизнес
Минфин подтвердил планы отказаться от бумажных акцизов на табаке
Бизнес
Путин подписал закон об акцизе на сладкие напитки
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter