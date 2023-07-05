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Счетная палата оценила дефицит бюджета в первом квартале года

Счетная палата оценила дефицит бюджета в первом квартале года в 2,4 трлн руб.
Доходы бюджета в первом квартале года составили 5,7 трлн руб., а расходы — 8 трлн. Финансовые поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022-го оказались меньше почти на 21%. Одна из причин — падение цен на нефть Urals
Фото: РБК
Фото: РБК

Дефицит федерального бюджета в первом квартале 2023 года составил 2401,6 млрд руб., следует из оперативного доклада Счетной палаты.

В апреле Минфин давал аналогичную оценку дефицита, но в мае скорректировал его — сумма стала меньше более чем на 300 млрд. На 5 июля на сайте ведомства представлены те же данные. Согласно им, к маю дефицит составил 3,411 трлн. Этот показатель на 0,5 трлн превышает запланированный уровень дефицита на весь год (2% ВВП).

По данным Счетной палаты, за январь—март текущего года в бюджет поступили около 5,7 трлн руб. доходов, или почти 22% от их прогнозируемого уровня. Расходы составили 8 трлн руб., показатель на 2,2 трлн руб. или на 38% выше прошлогоднего.

Из доходов нефтегазовые — 1,6 трлн, ненефтегазовые — 4 трлн.

«По сравнению с январем — мартом 2022 года объем доходов федерального бюджета снизился на 1484,9 млрд руб., или на 20,7%», — указала Счетная палата.

Основное падение произошло в категории нефтегазовых доходов, они стали меньше на 1,3 трлн руб., или почти в два раза. «В основном в результате значительного снижения средней цены на нефть марки «Юралс» (Urals, она стоила $49 за барр. — РБК), а также среднего обменного курса доллара США по отношению к рублю (72,7 руб. за доллар. — РБК)», — такие причины называет государственный аудитор.

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Ненефтегазовые доходы уменьшились на 145,5 млрд руб. (на 3,5%). Их падение Счетная палата связывает со снижением поступлений налогов в целом и с «разовым переносом ранее излишне уплаченных сумм налогов и сборов на едином налоговом счете в начале 2023 года».

ВВП, по данным аудитора, за первый квартал упал на 1,9%. Инфляция замедлилась до 3,5% в конце марта по сравнению с почти 12% в декабре прошлого года. Однако потребительские цены выросли на 1,7%.

В ночь с 4 на 5 июля президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин провели встречу по экономическим вопросам. На ней глава правительства рассказал, что ВВП страны за пять месяцев вырос на 0,6%, май к маю — на 5,4%. Мишустин отметил, что у правительства есть уверенность в росте ВВП в годовом выражении более чем на 2%, если не будет «форс-мажоров». 

Путин выразил удовлетворение тем, что нынешние результаты лучше «прогнозных». Это, по его словам, вселяет надежду на решение поставленных в экономике задач на планируемых уровнях.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Счетная палата дефицит бюджета ВВП

Встреча с
Игорем Шуваловым

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