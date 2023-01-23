Минфин предложил уголовное наказание за продажу контрафактных сигарет

Минфин предложил ввести уголовную ответственность за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии. Если он будет принят, максимальное наказание для производителей и поставщиков контрафакта составит три года лишения свободы

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

На рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности внесены законопроекты «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». В сопроводительной документации к законам, подготовленным Министерством финансов, говорится, что они направлены на введение госрегулирования производства и оборота табачной продукции.

Соответствующий пакет документов есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве.

Проект согласован причастными к его реализации ведомствами, в том числе Минсельхозом, МВД, Минэкономразвития, Росалкогольрегулированием, Минпромторгом. Выделения дополнительных бюджетных средств при этом не потребуется.

В пресс-службе Минфина подтвердили, что такой пакет законопроектов рассматривается на площадке правительства. «Минфин подготовил законопроект, который вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля», — сообщили в пресс-службе министерства. Там также отметили, что в качестве модели регулирования предлагается использовать уже налаженную систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка; при этом предполагается комплексное государственное регулирование табачной отрасли и снижение объемов нелегального производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. В ведомстве отметили, что это позволит обеспечить безопасность таких товаров для потребителей, а также защитить экономические интересы страны, и что вместе с проектом отраслевого закона разработаны необходимые изменения в КоАП и УК РФ в части противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Какие ужесточения содержатся в законопроектах

Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 171.3 (незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). В название статьи добавляются слова «табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

В окончательной редакции статья будет гласить, что производство, закупка, хранение, поставка (в том числе при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации) табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, будут наказываться штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

Также предлагается изменить УПК, куда добавятся положения о правилах изъятия из незаконного оборота табачной продукции и оборудования для его производства: «Табачные изделия, табачная продукция, сырье для их производства, никотиносодержащая продукция, никотиновое сырье, полуфабрикаты, производственная, транспортная, потребительская тара (упаковка), этикетки, используемые для производства табачных изделий, табачной продукции, сырья для их производства, никотиносодержащей продукции и никотинового сырья, подлежат уничтожению в порядке, установленном российским правительством». Утилизации будет подлежать оборудование для производства табачной продукции. На период дознания изъятые из незаконного оборота продукция, сырье и оборудование будут снимать на видео и опечатывать.

Правила обращения с изъятыми из незаконного оборота табачными изделиями, а также предметами, которые используются для незаконного производства и (или) оборота, аналогичны тем, что применяются к нелегальному алкоголю, оборудованию для его производства и транспортировки, отмечается в пояснительной записке.

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» вводит меры административной ответственности за правонарушения в сфере производства и оборота табачных изделий — система штрафов будет аналогична той, которая применяется в отношении производителей нелегального алкоголя.

Чем обусловлены изменения в УК

В пояснительной записке к проекту поправок в УК говорится, что меры обусловлены увеличением доли теневого сектора в табачной отрасли. По оценкам экспертов, доля нелегальной табачной продукции на российском рынке возросла с 1,5% в 2016 году до 10,7% в 2021 году. По оценке Счетной палаты, сумма потерь федерального бюджета от реализации нелегальной «табачки» с 2016 года по первое полугодие 2021 года составила 295,6 млрд руб., в том числе по недополученным акцизам — 246,3 млрд руб., по НДС — 49,3 млрд руб.

В документе также приводятся данные о смертности, ассоциированной с курением, в России — 266,5 тыс. человек в год. Авторы законопроекта уверены, что потребители контрафактной продукции рискуют своим здоровьем больше, так как ее не проверяют на соблюдение технических регламентов и госстандартов.

Авторы новеллы предполагают, что изменения в УК приведут к поэтапному снижению доли нелегального рынка табачной продукции, которая в итоге составит 10% к 2024 году, к 2026 году — 8%, к 2028 году — 5%. При этом прогнозируется рост дополнительных доходов в бюджет: в 2024 году — 34 млрд руб., в 2026 году — около 50 млрд руб., в 2028 году — 74 млрд руб.

В отчетности МВД о результатах работы органов внутренних дел по борьбе с незаконным производством и оборотом фальсифицированной и контрафактной продукции, входящей в пакет документов к законопроектам, говорится, что в первом полугодии 2021 года полиция зарегистрировала 1146 таких преступлений, выявила 512 лиц, в суд были направлены 350 уголовных дел. В 2020 году ОВД зарегистрировали 1727 преступлений, выявили 648 лиц, в суд направили 478 уголовных дел. В 2019 году ОВД зарегистрировали 1263 преступления, выявили 474 лица, в суд направили 337 уголовных дел.

Как эти меры могут повлиять на рынок контрафакта

Представители табачной индустрии уверены, что законопроект будет способствовать противодействию нелегальному обороту табачной продукции. Представитель компании JTI в России (марки Winston, LD, Mevius, Camel) сообщил РБК, что за последние несколько лет доля нелегального рынка сигарет выросла на порядок, с 1% в 2015–2016 годах до 12,9% в третьем квартале 2022 года, по данным исследования Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

«Мы поддерживаем пакет законопроектов, разработанный Минфином, — говорит собеседник РБК. — Ужесточение ответственности — один из важных инструментов для борьбы с нелегальной торговлей, который в комплексе с цифровой маркировкой, единой минимальной ценой и другими законодательными мерами, принятыми в последние годы, будет способствовать обелению табачного рынка и рынка никотинсодержащей продукции». Вместе с тем важны системная работа по пресечению нелегального оборота данной продукции и ужесточение контроля со стороны правоохранительных и контрольно-надзорных органов в каждом отдельно взятом регионе РФ, считает представитель компании.

Представитель аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России (Marlboro, Parliament, а также системы нагревания табака Iqos и др.) считает, что готовящиеся меры в совокупности с рядом прочих изменений, предложенных проектом закона Минфина, призваны систематизировать и усовершенствовать действующие практики противодействия нелегальному обороту, что будет способствовать дальнейшему сокращению доли нелегального рынка и, как следствие, увеличению наполнения государственного бюджета.