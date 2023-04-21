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Доля иностранцев в Сбербанке упала до трети

Герман Греф: доля нерезидентов в капитале Сбербанка снизилась до одной трети
Доля иностранцев в капитале Сбербанка, которая раньше превышала 40%, упала примерно до трети, рассказал Герман Греф. Точных значений назвать невозможно — «Сбер» и сам не имеет доступа к полной информации из-за санкций
Сбербанк SBER ₽235,78 -0,21% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Доля нерезидентов в капитале Сбербанка упала до трети, рассказал глава «Сбера» Герман Греф на брифинге после годового собрания акционеров, передает корреспондент РБК.

«Мы видим, что, по нашим оценкам, она существенно сократилась, примерно составляет около одной трети, в том числе несконвертированные расписки — порядка около 5% — и вложения нерезидентов из дружественных стран. Выплаты дивидендов требуют раскрытия информации о конечных бенефициарах, однако, к сожалению, сейчас западная инфраструктура для корпоративных действий недоступна, поэтому оценить полный объем поступлений, которые поступят на счета типа С, здесь возможно будет только после идентификации всех конечных владельцев», — рассказал Греф.

«Сейчас вся эта история сильно усложнилась, поэтому мы будем делать на основе имеющейся аналитики досчеты, но точные цифры, к сожалению, назвать не смогу», — добавил он.

Основной акционер «Сбера» — государство, ему принадлежит 50% плюс одна акция банка. Остальные бумаги находятся в свободном обращении и сосредоточены в руках юридических лиц и частных инвесторов. До начала специальной военной операции России на Украине и последовавших за ней жестких санкций именно юрлица-иностранцы были основными держателями акций в свободном обращении — они владели 44,4% Сбербанка, или 88,7% от всего free-float, следовало из отчета «Сбера» за 2021 год. На частных инвесторов приходилось всего 3,7% акций (7,4% от free-float), а на юрлиц-резидентов — и вовсе 1,9% (3,8% free-float).

Вскоре после начала конфликта, еще до введения жестких санкций в отношении самого «Сбера», акции банка, торговавшиеся на Лондонской бирже, рухнули почти до нуля: в октябре 2021 года они стоили $20, в середине февраля — 15$, а в начале марта подешевели до 1 цента. То же самое произошло и со многими другими российскими эмитентами. В апреле «Сбер» провел делистинг в Лондоне.

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Сейчас инвестиции иностранцев на российском рынке заморожены. Их средства находятся на счетах типа С, которые могут быть открыты инвестору-нерезиденту и на которые можно зачислять только рубли. Средства с таких счетов невозможно вывести, можно только направить на ограниченный круг целей, как уплата налогов или покупка ОФЗ.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Сбербанк Герман Греф иностранцы Акции
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