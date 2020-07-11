АКРА увидело прохождение пиковой фазы коронавирусного кризиса в России

В июле индекс финансового стресса в стране составил 0,7 пункта. С середины марта по конец апреля его значение превышало отметку 2,5 пункта, которая служит границей перехода финансовой системы в состояние кризиса

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Россия прошла пиковую фазу негативного влияния пандемии коронавируса на финансовые рынки, ситуация постепенно нормализуется, следует из данных Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Об этом свидетельствует значение индекса финансового стресса для страны, который рассчитывает АКРА.

Индекс оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, уровень 2,5 пункта — граница перехода в это состояние. 1,5 месяца, с середины марта по конец апреля, значения индекса превышали критическую отметку. Так, 11 марта оно достигло 3,12 пункта.

В мае и июне показатели стабилизировались, а в пятницу, 10 июля, индекс составил 0,7 пункта, сообщает агентство.

По подсчетам АКРА, нынешний кризис оказался короче по сравнению с событиями 2008–2009 и 2014–2015 годов: тогда индекс превышал критическую отметку шесть месяцев и три месяца соответственно.