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Пандемия коронавируса ,  
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АКРА увидело прохождение пиковой фазы коронавирусного кризиса в России

В июле индекс финансового стресса в стране составил 0,7 пункта. С середины марта по конец апреля его значение превышало отметку 2,5 пункта, которая служит границей перехода финансовой системы в состояние кризиса
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия прошла пиковую фазу негативного влияния пандемии коронавируса на финансовые рынки, ситуация постепенно нормализуется, следует из данных Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Об этом свидетельствует значение индекса финансового стресса для страны, который рассчитывает АКРА.

Индекс оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, уровень 2,5 пункта — граница перехода в это состояние. 1,5 месяца, с середины марта по конец апреля, значения индекса превышали критическую отметку. Так, 11 марта оно достигло 3,12 пункта.

В мае и июне показатели стабилизировались, а в пятницу, 10 июля, индекс составил 0,7 пункта, сообщает агентство.

Путин заявил о восстановлении экономики после кризиса
Политика
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По подсчетам АКРА, нынешний кризис оказался короче по сравнению с событиями 2008–2009 и 2014–2015 годов: тогда индекс превышал критическую отметку шесть месяцев и три месяца соответственно.

О постепенном восстановлении российской экономики в середине июня заявил президент Владимир Путин на совещании с пострадавшими от пандемии отраслями. По его мнению, вызванный коронавирусом кризис продемонстрировал способность экономики работать под высокой нагрузкой и адаптироваться к новым вызовам.

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян
Экономика
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

19 июня правительство передало президенту общенациональный план восстановления экономики стоимостью 5 трлн руб. Он предусматривает в том числе устойчивый рост реальных доходов, снижение уровня безработицы до менее 5%, а также выход на темпы роста ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года.

По данным статистического сервиса Сбербанка sberIndex.ru, в июне десять секторов экономики, в том числе страхование, издательская деятельность, информационные технологии и разработка программного обеспечения, продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета. В банке отметили, что на последней полной неделе июня (22–28-е) впервые с начала пандемии на уровень выше прошлогоднего вышла активность малого и среднего бизнеса.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: АКРА, кризис, коронавирус
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