Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики

В банке особо отметили, что на последней полной неделе июня (22–28-е) впервые с начала пандемии COVID-19 на уровень выше прошлогоднего вышла активность малого и среднего бизнеса

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета. Об этом сообщает Сбербанк со ссылкой на данные статистического сервиса sberIndex.ru.

Согласно им, в июне прирост выручки в годовом исчислении показали такие сектора, как:

страхование — на 31,1%;

производство одежды — на 29%;

производство бумаги и бумажных изделий — на 27%;

лесоводство и лесозаготовки — на 26,3%;

издательская деятельность — на 25,7%;

информационные технологии — на 23,7%;

разработка программного обеспечения — на 22,9%;

производство текстильных изделий — на 20,7%;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — на 20,4%;

торговля автотранспортом — на 17,9%

В сообщении Сбербанка особо подчеркивается, что на последней полной неделе июня (22–28-е) впервые с начала пандемии COVID-19 на уровень выше прошлогоднего вышла активность малого и среднего бизнеса. По подсчетам экспертов, его обороты на неделе показали прирост на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о восстановлении активности малых и средних предприятий.