Рост цен на топливо в Соединенных Штатах спровоцирован ситуацией на Украине, к которой причастен президент России Владимир Путин. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

«Тот факт, что мы наблюдаем рост цен примерно на 60% за последние несколько месяцев, связан с наращиванием российских сил и его [Владимиром Путиным] вторжением на Украину», — заявила Жан-Пьер.

Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, которая отслеживает цены на моторное топливо, средняя стоимость галлона (3,785 л) бензина 23 мая в США достигла рекордных $4,596.



Цены на бензин в США начали расти прошлой осенью. В конце ноября глава государства Джо Байден говорил, что это может происходить из-за незаконных действий нефтяных компаний. В качестве аргумента он приводил тот факт, что оптовые цены на бензин падали на 10% в течение нескольких недель, но розничная стоимость топлива на заправках оставалась на прежнем уровне.

После того, как США ввели эмбарго на российскую нефть, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до $130,34 за баррель, а фьючерсов на нефть сорта WTI — до $126.

Байден тогда связал рекордный рост цен на бензин с действиями российского президента Владимира Путина. В посольстве России в США до этого говорили, что американские власти хотят заработать политические очки за счет русофобии и оправдать собственные внутриполитические провалы. Настоящей причиной кризиса дипломаты назвали рекордную для США инфляцию, которая уже в марте достигла 8,5%. В апреле Бюро статистики труда США сообщило, что она сократилась до 8,3%, но базовая инфляция (прирост цен на товары и услуги, за исключением продуктов и энергоносителей) составила 6,2%.