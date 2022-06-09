Сенатор в Луизиане заявил о выгоде приобретения кокаина вместо бензина

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди раскритиковал администрацию Джо Байдена из-за роста цен в США и заявил, что в Луизиане купить кокаин дешевле, чем бензин, передает Newsweek.

«В моем штате цена на газ настолько высока, что было бы дешевле купить кокаин и просто бегать повсюду», — сказал сенатор.

Текущая средняя цена за галлон бензина в Соединенных Штатах составляет $4,95, в прошлом году аналогичного месяца средняя цена была около $3,06. Самая высокая средняя цена в Калифорнии составляет $6,34, а в 10 штатах превысила $5, отмечает издание.

Цены на бензин в США начали расти прошлой осенью. В конце ноября Байден говорил, что это может происходить из-за незаконных действий нефтяных компаний. В качестве аргумента он приводил тот факт, что оптовые цены на бензин падали на 10% в течение нескольких недель, но розничная стоимость топлива на заправках оставалась на прежнем уровне.



После того, как США ввели эмбарго на российскую нефть, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до $130,34 за баррель, а фьючерсов на нефть сорта WTI — до $126.

Американский президент тогда связал рекордный рост цен на бензин с действиями российского президента Владимира Путина. В посольстве России в США до этого говорили, что американские власти хотят заработать политические очки за счет русофобии и оправдать собственные внутриполитические провалы. Настоящей причиной кризиса дипломаты назвали рекордную для США инфляцию, которая уже в марте достигла 8,5%.