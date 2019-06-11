ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности

Организовавший мероприятие Банк России сообщил, что россияне приняли активное участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности. Вопросы оказались для них сложными, и справились с заданиями менее 20%

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Около 220 тысяч раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня. Успехом увенчались лишь 17% попыток (около 40 тысяч), сообщает пресс-служба регулятора.

Такие показатели в ЦБ объяснили тем, что решили усложнить задания по сравнению с прошлым годом. Участникам были предложены три уровня сложности: начальный, базовый и продвинутый. Большинство предпочли проверить свои знания на начальном уровне. В случае неудачи участникам предлагались ссылки на финансовые материалы, после чего тест можно было сдать заново.

Наиболее сложными оказались вопросы о валютном контроле, самыми простыми — о налогах, банковских операциях, финансовом мошенничестве и денежно-кредитной политике. Ответить на 30 вопросов нужно было за час, а победа присуждалась, если участник отвечал минимум на 23 из них. В награду можно было получить именной сертификат.

В ЦБ также отметили, что наиболее успешно с заданиями справились жители Рязанской и Ленинградской областей, Приморского края, Камчатского края и республики Алтай.