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Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
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ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности
Организовавший мероприятие Банк России сообщил, что россияне приняли активное участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности. Вопросы оказались для них сложными, и справились с заданиями менее 20%
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Около 220 тысяч раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня. Успехом увенчались лишь 17% попыток (около 40 тысяч), сообщает пресс-служба регулятора.

Такие показатели в ЦБ объяснили тем, что решили усложнить задания по сравнению с прошлым годом. Участникам были предложены три уровня сложности: начальный, базовый и продвинутый. Большинство предпочли проверить свои знания на начальном уровне. В случае неудачи участникам предлагались ссылки на финансовые материалы, после чего тест можно было сдать заново.

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Наиболее сложными оказались вопросы о валютном контроле, самыми простыми — о налогах, банковских операциях, финансовом мошенничестве и денежно-кредитной политике. Ответить на 30 вопросов нужно было за час, а победа присуждалась, если участник отвечал минимум на 23 из них. В награду можно было получить именной сертификат.

В ЦБ также отметили, что наиболее успешно с заданиями справились жители Рязанской и Ленинградской областей, Приморского края, Камчатского края и республики Алтай.

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Первый онлайн-зачет по финансовой грамотности прошел в прошлом году. Тогда в нем приняли участие 300 тыс. человек, среди которых были не только россияне, но и жители Великобритании, Бельгии, Сербии и Франции. Тогда вопросы были проще и правильно на них ответили 60% участников.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Банк России, Финансовая грамотность
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