Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности

Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет. Рекомендации направлены во все регионы, говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.
Программы предлагают игровой подход. Занятия рекомендовано проводить в доступной и комфортной для детей форме — театральных постановок, сказок, тематических игр в группе, образовательных веб-квестов. Это, по мнению разработчиков рекомендаций, поможет воспитать в детях трудолюбие, деловитость, предприимчивость, добросовестность, ответственность и самоконтроль, уверенность в себе, поиск наилучшего выхода из ситуации. Рекомендации содержат перечень базовых понятий, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.
Как отмечает Минпросвещения, в дошкольном возрасте финансовая грамотность нацелена на воспитание у ребенка бережливости, рационального поведения, ценностной оценки результатов труда.
«Экономическое воспитание позволяет формировать представление о финансовом мире, которое сможет помочь ему (ребенку) стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения», — указано в сообщении.