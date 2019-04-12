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L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Общество ,  
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Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности
Ведомство и Банк России разработали программу для детских садов, которая призвана научить детей трудолюбию и добросовестности. Обучение должно проходить в игровой форме — театральных постановок, сказок, веб-квестов
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет. Рекомендации направлены во все регионы, говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

Программы предлагают игровой подход. Занятия рекомендовано проводить в доступной и комфортной для детей форме — театральных постановок, сказок, тематических игр в группе, образовательных веб-квестов. Это, по мнению разработчиков рекомендаций, поможет воспитать в детях трудолюбие, деловитость, предприимчивость, добросовестность, ответственность и самоконтроль, уверенность в себе, поиск наилучшего выхода из ситуации. Рекомендации содержат перечень базовых понятий, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.

Как отмечает Минпросвещения, в дошкольном возрасте финансовая грамотность нацелена на воспитание у ребенка бережливости, рационального поведения, ценностной оценки результатов труда.

«Экономическое воспитание позволяет формировать представление о финансовом мире, которое сможет помочь ему (ребенку) стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения», — указано в сообщении.

Финансы
ЦБ назвал основные причины мошенничества на финансовом рынке

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов высказал мнение, что сказки формируют у россиян веру в легкое получение вознаграждений и вредят формированию культуры финансовой грамотности.

«Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку — у него все хорошо», — заявлял Швецов. «Мы должны отказаться от этого бэкграунда — обучать детей халяве. Это очень важно», — считает зампред ЦБ.

Авторы: Константин Ткаченко, Полина Звездина
Теги: ЦБ, дошкольное образование, финансовая грамотность
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