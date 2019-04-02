Кабмин назовет виды разрешенных к сокрытию санкционными компаниями данных

Правительство определит конкретный перечень информации, которую компании под санкциями смогут не раскрывать. Сейчас из-за «спешки» при написании закона компании не могут полноценно скрыть чувствительную информацию, говорят в ЦБ

Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство составит перечень чувствительной и значимой информации, которую попавшие под санкции компании смогут не раскрывать в любых своих документах. Об этом журналистам рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына, передает корреспондент РБК.

Документ также определит перечень лиц, информацию о которых компании смогут не раскрывать, это могут быть акционеры, должностные лица, члены органов управления и совета директоров, так как раскрытие сведений о них может быть чувствительной информацией с точки зрения наложения на них санкций, отметила Курицына.

Перечень информации будет публичным, проект постановления готовит Минфин, ЦБ его согласовал. Принятие документа предусмотрено поправками к закону «О рынке ценных бумаг», которые вступили в силу в январе этого года.

«Правительство должно определить достаточно четко перечень информации, которую можно закрывать, а не просто дать возможность эмитенту закрывать вообще все», — пояснила Курицына. Эмитент сможет не раскрывать только ту информацию, которая соответствует перечню, добавила она.

Мера по разработке перечня с информацией, которую можно будет скрывать, — реакция российского правового регулирования на введение санкций и на то, что многим компаниям необходимо перестать раскрывать чувствительную для них информацию, чтобы не давать новых сведений для дальнейшего распространения санкций, отметила Курицына.