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Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
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Кабмин назовет виды разрешенных к сокрытию санкционными компаниями данных
Правительство определит конкретный перечень информации, которую компании под санкциями смогут не раскрывать. Сейчас из-за «спешки» при написании закона компании не могут полноценно скрыть чувствительную информацию, говорят в ЦБ
Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство составит перечень чувствительной и значимой информации, которую попавшие под санкции компании смогут не раскрывать в любых своих документах. Об этом журналистам рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына, передает корреспондент РБК.

Документ также определит перечень лиц, информацию о которых компании смогут не раскрывать, это могут быть акционеры, должностные лица, члены органов управления и совета директоров, так как раскрытие сведений о них может быть чувствительной информацией с точки зрения наложения на них санкций, отметила Курицына.

Перечень информации будет публичным, проект постановления готовит Минфин, ЦБ его согласовал. Принятие документа предусмотрено поправками к закону «О рынке ценных бумаг», которые вступили в силу в январе этого года.

«Правительство должно определить достаточно четко перечень информации, которую можно закрывать, а не просто дать возможность эмитенту закрывать вообще все», — пояснила Курицына. Эмитент сможет не раскрывать только ту информацию, которая соответствует перечню, добавила она.

Мера по разработке перечня с информацией, которую можно будет скрывать, — реакция российского правового регулирования на введение санкций и на то, что многим компаниям необходимо перестать раскрывать чувствительную для них информацию, чтобы не давать новых сведений для дальнейшего распространения санкций, отметила Курицына.

При этом законом уже сейчас установлено, что компания, получившая возможность не раскрывать определенную информацию, будет обязана направлять ее в ЦБ.

Елена Курицына (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

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Право санкционным компаниям не раскрывать определенную информацию появилось в российском законодательстве еще в конце 2017 года в поправках к законам «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах», однако нормы писались «в спешке» и были сформулированы неконкретно и широко, при этом все равно не покрывали всю потенциально чувствительную информацию, отметила Курицына. «С одной стороны, эмитенту давали возможность вообще ничего не раскрывать, а с другой стороны, не давали возможность закрывать то, что ему надо было закрыть, — вот этот дисбаланс мы постарались закрыть в этом законодательстве», — добавила она.

Сейчас правительство может определить только перечень случаев, когда компания может не раскрывать информацию. Этот случай — попадание под санкции.

Санкционным компаниям сейчас разрешено не раскрывать ежеквартальные отчеты и существенные факты, но при этом проспект ценных бумаг под эти послабления не попадает и обязан раскрываться, пояснила Курицына. Также, по закону «О рынке ценных бумаг», компании под санкциями могут не раскрывать годовую финансовую отчетность целиком, однако в закон «Об акционерных обществах» такое исключение не было внесено, и если эмитент являлся акционерным обществом, то финотчетность он был обязан публиковать полностью.

Теперь же было решено перейти от формы информации к ее содержанию — правительство определит перечень чувствительной информации, которую можно будет не раскрывать, и неважно, где именно она будет содержаться — в сообщении о существенном факте или в годовой отчетности. «Сейчас все эти расхождения устранены, чтобы был общий режим», — отметила директор департамента корпоративных отношений ЦБ.

Что касается сделок, то компании из санкционного списка по определению разрешено не раскрывать информацию, однако закон устанавливает и логичное разрешение контрагенту санкционной компании также не раскрывать информацию о сделке.

При этом, добавила Курицына, если с компании будут сняты санкции, то на нее действие закона распространяться не будет и она должна будет раскрывать информацию наравне со всеми.

Автор: Екатерина Литова
Теги: Санкции, Банки, SDN
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