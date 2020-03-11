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Экономика ,  
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Цены на нефть подскочили до 6%

Нефть продолжает дорожать, отыгрывая падение, вызванное развалом новой сделки ОПЕК+. 9 марта стоимость барреля Brent упала почти на четверть, утром 11 марта она вновь выросла почти до $40
BRENT BR-4.20 $36,51 -21,85%
Роснефть ROSN ₽326,5 -16,91% Купить
Лукойл LKOH ₽4 549 -18,65% Купить
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Цены на нефть продолжают отыгрывать падение, произошедшее после того, как страны ОПЕК не смогли договориться с Россией о расширении и продлении действия соглашения об ограничении нефтедобычи. По итогам торгов 9 марта стоимость барреля марки Brent на электронной бирже ICE упала более чем на 24%, на следующий день его цена выросла на 10,1%, а в среду, 11 марта, продолжила свой рост. На максимуме, достигнутом рано утром по московскому времени, стоимость барреля Brent поднималась до $39,59, что на 6,37% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

Схожими темпами росла и цена нефти марки WTI. На пике стоимость барреля WTI поднималась 11 марта до отметки $36,33, что на 5,73% выше уровня предыдущего закрытия торгов.

По состоянию на 07:30 мск Brent торговалась на уровне примерно $38,5, WTI — примерно $35,3.

Накануне стало известно, что 12 марта глава Минэнерго Александр Новак намерен провести встречу с представителями российских нефтяных компаний, чтобы обсудить падение цен в отрасли и планы по добыче сырья.

После обвала нефтяных цен стоимость акций крупнейших нефтяных компаний России заметно снизилась, 10 марта акции «Роснефти» на Московской бирже подешевели на 16,91%, ЛУКОЙЛа — на 18,65%, «Сургутнефтегаза» — на 13,58%, «Татнефти» — на 19,51%, «Газпром нефти» — на 13,61%. Одновременно с этим снизился курс рубля к доллару и евро — по итогам 10 марта доллар подорожал на 2,83 руб., а евро — на 2,99 руб.

К 07:25 мск стоимость барреля Brent составляла $38,5, барреля WTI — $35,29.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Brent, нефть
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