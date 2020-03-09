Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
Футболисты ЦСКА вдевятером проиграли «Ростову» в чемпионате России Спорт, 17:11 Торги на американских биржах были приостановлены из-за падения на 7% Quote, 16:46 Торги на биржах в США приостановили после открытия резким падением Бизнес, 16:44 СМИ назвали решение Aramco снизить цены направленным против России Бизнес, 16:38 «Спартак» и «Краснодар» играют в чемпионате России. Онлайн Спорт, 16:30 Погода в Москве третий день подряд побила температурный рекорд Общество, 16:21 Умер актер Макс фон Сюдов Общество, 16:14 Церемония зажжения огня Олимпиады в Токио пройдет без зрителей Спорт, 16:13 В Иране 70 тыс. заключенных освободили из-за угрозы коронавируса Общество, 16:11 Ответчики по делу о крушении MH17 не явились в суд Общество, 15:46 Каждый за себя: почему Россия начала ценовую войну на нефтяном рынке Мнение, 15:35 ПСЖ и «Боруссия» сыграют в Лиге чемпионов без зрителей из-за коронавируса Спорт, 15:27 Цена нефти марки Brent в моменте превысила $37 за баррель Бизнес, 15:14 В Москве нашли еще троих заразившихся коронавирусом Общество, 15:07
Бизнес ,  
0 

Торги на биржах в США приостановили после открытия резким падением

Нью-Йоркская фондовая биржа (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

В первый торговый день после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о сохранении соглашения об ограничении добычи нефти, американские индексы обвалились вслед за азиатскими и европейскими. S&P 500 упал на 7%, а Dow Jones — на 7,3%.

Обвал нефти, рубля и мировых рынков. Главное
Экономика

Из-за этого торги были приостановлены на 15 минут, как того требуют правила, введенные после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Как пишет CNN, предусмотрено три вида «предохранителей», которые срабатывают в случае серьезного падения индекса S&P 500:

  • когда индекс падает на 7%, торги прекращаются на 15 минут;
  • когда индекс падает на 13%, торги прекращаются на 15 минут;
  • когда индекс падает на 20%, торги закрываются до следующего дня.

Американские рынки падают вслед за европейскими и азиатскими. Основных причин две: то, что страны — экспортеры нефти не сумели договориться о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи, и продолжающийся негативный эффект от распространения коронавируса.

Цена на Brent утром 9 марта упала более чем четверть, опустившись ниже $32 за баррель. По состоянию на 17:05 мск котировки подросли до $36,4.

Теги: США, биржи, торги
Материалы по теме
СМИ назвали решение Aramco снизить цены направленным против России
Бизнес
Цена нефти марки Brent в моменте превысила $37 за баррель
Бизнес
Минфин после обвала цен на нефть объявил о продаже валюты
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter