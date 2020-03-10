Капитализация российских нефтяных компаний упала на 1,6 трлн руб.
За первые два часа торгов на Московской бирже 10 марта капитализация крупнейших российских нефтяных компаний сократилась на 1,6 трлн руб. Это произошло после обвала нефтяных котировок накануне из-за развала сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ и решения саудовской госкомпании Saudi Aramco резко нарастить поставки на рынок с начала апреля.
Капитализация крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» упала на 620 млрд руб., до 3,5 трлн руб. А ее главный конкурент ЛУКОЙЛ подешевел на 580 млрд руб., до 3,3 трлн руб. Таким образом, две крупнейшие российские нефтяные компании подешевели на 15 и 16% соответственно (данные на 12:00 мск). К 13:00 акции обеих частично отыграли падение: снижение стоимости бумаг «Роснефти» составило 13,3%, ЛУКОЙЛа — 14,7%
Капитализация «Татнефти» за первые два часа торгов упала на 190 млрд руб., до 1,3 трлн руб. (на 13%). Меньше всех подешевели акции «Газпром нефти» (на 171 млрд руб., или 9,5%) и «Сургутнефтегаза» (минус 8,5% по обыкновенным акциям, привилегированные подорожали на 5%).
Существенное падение нефтяного рынка в минувшие выходные было ожидаемым и вызвано тем, что Saudi Aramco предложила своим покупателям скидку к цене нефти в $6–8 за баррель, но сейчас все немного успокоилось, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». «Вчера мы наблюдали очень сильное снижение мировых рынков и, соответственно, цен на нефть, вызванных в первую очередь теми новостями, которые появились на выходных со стороны Saudi Aramco, которая предложила своим потребителям дополнительное снижение цен на $6–8 за баррель. Конечно, рынки на это отреагировали очень сильно. А сегодня мы видим, что рынки частично восстановились, порядка 7% рост», — сказал он.
По данным на 13:00 мск, котировки Brent выросли на 4,9%, до $36,13 за баррель.