Общество , 11 мар, 14:43
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Кто пришел на встречу Владимира Путина с инвесторами. Фоторепортаж
Президент Владимир Путин провел в Новоогарево встречу с инвесторами: основателем RTR-Global Леонидом Богуславским, генеральным директором группы компаний «Яндекс» Аркадием Воложем, гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым и другими. Собравшиеся обсудили проблемы российской экономики и пообещали Путину «активно инвестировать в Россию».
Президент Владимир Путин и помощник президента Максим Орешкин
Основатель и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож
Слева направо: управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов, премьер-министр России Михаил Мишустин, президент Владимир Путин, помощник президента Максим Орешкин, первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий, основатель и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, основатель RTR-Global Леонид Богуславский
Сооснователь, управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий
Помощник президента Максим Орешкин (слева) и первый заместитель президента, председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Председатель правительства Михаил Мишустин