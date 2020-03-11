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Курс доллара на 12 марта USD ЦБ: 71,47 (-0,55)

Курс евро на 12 марта EUR ЦБ: 81,02 (-0,84)

Белоусов увидел риск повышения цен на бытовую технику и лекарства

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

Организаторы боя Александра Емельяненко вдвое подняли цены на билеты

В КПРФ объяснили отказ поддержать поправки в Конституцию

Власти Москвы назвали число взятых под наблюдение из-за коронавируса

При взрыве в подмосковной воинской части пострадали четыре человека

Совфед одобрил закон о гражданстве для украинцев без экзамена

Кто пришел на встречу Владимира Путина с инвесторами. Фоторепортаж

В Челябинске после письма полиции отменили концерт группы «Порнофильмы»

Отказ от маркетплейсов и легкая атлетика: тренды в индустрии спорттоваров

В Ухане закрыли временные госпитали после спада эпидемии. Фоторепортаж

Чемпионат Италии по футболу приостановили из-за коронавируса

Билли Айлиш разделась, чтобы высказаться против бодишейминга

Футбольный матч сборных России и Молдавии пройдет без зрителей