Росимущество не станет владельцем акций Сбербанка

Выкупаемые акции Сбербанка будут числиться на балансе Фонда национального благосостояния, которым управляет Минфин, следует из ответа пресс-службы министерства на запрос РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Покупка контрольного пакета акций Сбербанка будет осуществлена за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), управление которым закреплено за Минфином, сообщила пресс-служба министерства в ответ на запрос РБК. Таким образом, Росимущество, которое управляет большинством акций в федеральной собственности, не получит пакет акций Сбербанка на баланс.

Росимущество в январе 2020 года перешло под контроль Минфина. Тем не менее, акции Сбербанка будут числиться не за Росимуществом, а за ФНБ. Дивиденды по акциям Сбербанка будут платиться непосредственно Минфину.

В настоящее время инвестиции ФНБ в акции российских эмитентов сводятся только к привилегированным акциям банков (ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк) на сумму 279 млрд руб., приобретенным в 2014 году.

В Минфине также подтвердили, что в ФНБ недостаточно ликвидных средств (валюты на счетах в Банке России), чтобы сразу купить весь пакет Сбербанка (52,3% обыкновенных акций стоимостью около 2,7 трлн руб.). Выкуп акций Сбербанка возможен только на свободные средства ФНБ, превышающие 7% ВВП. В 2020 году ликвидная часть ФНБ достигнет 8–8,5% ВВП после зачисления в фонд валюты, купленной Минфином в 2019 году в рамках бюджетного правила.