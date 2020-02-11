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Росимущество не станет владельцем акций Сбербанка

Выкупаемые акции Сбербанка будут числиться на балансе Фонда национального благосостояния, которым управляет Минфин, следует из ответа пресс-службы министерства на запрос РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Покупка контрольного пакета акций Сбербанка будет осуществлена за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), управление которым закреплено за Минфином, сообщила пресс-служба министерства в ответ на запрос РБК. Таким образом, Росимущество, которое управляет большинством акций в федеральной собственности, не получит пакет акций Сбербанка на баланс.

Росимущество в январе 2020 года перешло под контроль Минфина. Тем не менее, акции Сбербанка будут числиться не за Росимуществом, а за ФНБ. Дивиденды по акциям Сбербанка будут платиться непосредственно Минфину.

В настоящее время инвестиции ФНБ в акции российских эмитентов сводятся только к привилегированным акциям банков (ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк) на сумму 279 млрд руб., приобретенным в 2014 году.

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В Минфине также подтвердили, что в ФНБ недостаточно ликвидных средств (валюты на счетах в Банке России), чтобы сразу купить весь пакет Сбербанка (52,3% обыкновенных акций стоимостью около 2,7 трлн руб.). Выкуп акций Сбербанка возможен только на свободные средства ФНБ, превышающие 7% ВВП. В 2020 году ликвидная часть ФНБ достигнет 8–8,5% ВВП после зачисления в фонд валюты, купленной Минфином в 2019 году в рамках бюджетного правила.

«В целом по нашим прогнозам (цены на нефть, как в официальном прогнозе) за 12 месяцев средства в ФНБ в достаточном объеме для выкупа всего пакета должны сформироваться. Конкретные даты приобретения будут определены позднее», — сообщили РБК в Минфине. Из этого следует, что покупка доли в Сбербанке может быть завершена в 2021 году.

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«Передача соответствующего пакета акций Сбербанка будет осуществлена Банком России после перечисления денежных средств в его оплату. Отложенных расчетов не предполагается», — добавили в пресс-службе Минфина. Иными словами, собственность на долю ЦБ в Сбербанке будет переходить Минфину поэтапно, по мере оплаты ее из ФНБ. Ранее об этом же сообщили РБК в пресс-службе Банка России.

ЦБ и Минфин 11 февраля объявили, что правительство выкупит 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору. Официально это объясняется тем, что приобретение снимет потенциальный конфликт интересов Банка России как одновременно акционера крупнейшего банка и регулятора всей банковской системы. Также Минфин сможет напрямую влиять на размер дивидендов Сбербанка.

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Пакет будет реализовываться поэтапно. ЦБ (а не покупатель) сделает предложение миноритариям Сбербанка (которым принадлежит около 48% обыкновенных акций) о выкупе их бумаг по той же цене, что и продажа доли Минфину (средневзвешенная рыночная стоимость акций банка за шесть месяцев, предшествующих продаже первого лота). Такая форма оферты (ее предполагается объявить после продажи первого пакета) потребует поправок в законодательство об акционерных обществах. Около 45% акций Сбербанка находятся у иностранных институциональных инвесторов, в числе которых американские фонды и Норвежский суверенный фонд.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина
Теги: «Сбербанк», Росимущество, Минфин, Банк России
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