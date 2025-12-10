Алиханов рассказал об упрощении расчетов для туристов в ОАЭ

Антон Алиханов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Россия и ОАЭ обсудили упрощение расчетов для туристов, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, отвечая на вопрос РБК в кулуарах первого Российско-Эмиратского бизнес-форума.

«Мы обсуждали этот вопрос [платежей], несомненно. Есть над чем работать. Ну, мы пока с точки зрения расчетов не видим проблем, если говорить о межбанке. Коллеги из Центрального банка участвовали сегодня в работе. Обсуждались расчеты и упрощение расчетов для туристов. В Эмиратах сейчас вводится новое приложение Jaywan. И мы тоже активно взаимодействуем с коллегами с арабской стороны», — сказал министр.

Речь идет о переходе на «новые технологии, QR-коды, различные приложения, которые позволяют и без пластика, собственно говоря, работать», пояснил Алиханов. Российская сторона, по его мнению, может присоединиться к инициативам, появляющимся в ОАЭ и «решать вопросы расчетов для туристов, [повышая] удобство для расчетов туристов».

Год назад банки ОАЭ увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса в среднем до двух недель. Ситуация ухудшалась на протяжении всего 2024 года, но усугубилась в ноябре после введения масштабных санкций США против российских кредитных организаций. До этого работающий в ОАЭ необанк Wio перестал принимать переводы в дирхамах из России.

Вместе с тем Банк России с 8 декабря 2025-го отменил лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж, которые были установлены для российских граждан и физлиц из дружественных стран. Регулятор объяснил решение «стабильной ситуацией на валютном рынке».

Материал дополняется