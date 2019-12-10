Премьер-министр Украины предупредил о возможности «газовой войны»

По словам Алексея Гончарука, Украина полностью готова к такому конфликту — ее хранилища газа заполнены, а позиция властей получила поддержку Евросоюза

Алексей Гончарук (Фото: Геннадий Минченко / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

В ходе саммита «нормандской четверки» Украина добилась стоявшей перед ней задачи и сумела вывести вопрос о транзите российского газа за пределы дискуссии о ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава правительства страны Алексей Гончарук, предупредив, что дальнейшие переговоры могут оказаться непростыми.

«Не договорились о контракте, но это и не должно было случиться в Париже. Украина будет договариваться по газу дальше, возможно — непросто, возможно — с «газовой войной», — написал Гончарук на своей странице в сети Facebook.

Премьер-министр отметил, что Украина полностью готова к такому конфликту — ее хранилища газа заполнены, а позиция властей опирается на решение Стокгольмского арбитража и получила поддержку Евросоюза, тогда как «Северный поток-2», который должен стать альтернативой трансукраинскому маршруту, еще не достроен.

«Нам нужен долгосрочный контракт. Долг мы не подарим. Один из вариантов, который рассматривается, — можем принять долг газом», — отметил Гончарук, назвав саммит в Париже «однозначным дипломатическим успехом» президента Украины Владимира Зеленского.