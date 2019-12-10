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Экономика ,  
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Премьер-министр Украины предупредил о возможности «газовой войны»
По словам Алексея Гончарука, Украина полностью готова к такому конфликту — ее хранилища газа заполнены, а позиция властей получила поддержку Евросоюза
Алексей Гончарук (Фото: Геннадий Минченко / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

В ходе саммита «нормандской четверки» Украина добилась стоявшей перед ней задачи и сумела вывести вопрос о транзите российского газа за пределы дискуссии о ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава правительства страны Алексей Гончарук, предупредив, что дальнейшие переговоры могут оказаться непростыми.

«Не договорились о контракте, но это и не должно было случиться в Париже. Украина будет договариваться по газу дальше, возможно — непросто, возможно — с «газовой войной», — написал Гончарук на своей странице в сети Facebook.

Фотогалерея 
Саммит в «нормандском формате» в Париже. Фоторепортаж

Премьер-министр отметил, что Украина полностью готова к такому конфликту — ее хранилища газа заполнены, а позиция властей опирается на решение Стокгольмского арбитража и получила поддержку Евросоюза, тогда как «Северный поток-2», который должен стать альтернативой трансукраинскому маршруту, еще не достроен.

«Нам нужен долгосрочный контракт. Долг мы не подарим. Один из вариантов, который рассматривается, — можем принять долг газом», — отметил Гончарук, назвав саммит в Париже «однозначным дипломатическим успехом» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее во вторник сам Зеленский сообщил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять.

Видео: РБК-ТВ

«Мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти», — пояснил Зеленский, отметив, что новый контракт на транзит газа будет подписан более чем на год.

РБК направил запросы в пресс-службу российского Минэнерго и представителю «Газпрома».

Ранее исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предупреждал, что, в случае если контракт подписать не удастся, «Газпром» может «перекрыть вентиль». В свою очередь, сам «Нафтогаз», по словам Витренко, «не может и не будет перекрывать вентили, прекращая поток газа».

Газовая война 2009 года

В начале марта 2008 года «Газпром» из-за отсутствия контракта с «Нафтогазом» сократил поставки на Украину на 50%. При этом Киев не признавал получение в 2008 году российского газа, а сокращение поставок компенсировал за счет снижения транзитных поставок газа в Европу. К концу 2008-го Москва оценивала долг украинской стороны в $2,1 млрд. Согласовать условия контракта на 2009 год не удалось, поэтому с 1 января поставки на Украину прекратились, а через неделю был приостановлен и транзит в Европу через эту страну. 19 января 2009-го, после переговоров премьер-министров двух стран Владимира Путина и Юлии Тимошенко, были подписаны новые контракты на транзит и поставку газа, которые истекают 31 декабря 2019 года.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Украина, газовая война
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