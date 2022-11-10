Набиуллина заявила о нежелании «искать дно» в экономике

Глава ЦБ ранее указывала, что глобальная экономика приближается к серьезному кризису, который будет похож на кризис 2008 года. При этом прогнозы по российской экономике с весны улучшились

Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ на вопрос, прошла ли российская экономика дно или ожидается дальнейший спад, сказала, что «не любит искать дно», передает корреспондент РБК.

«Ой, я так не люблю искать дно», — заявила глава ЦБ журналистам на форуме Finopolis.

По ее мнению, пока рано говорить о близости кризиса к завершению.

Двумя днями ранее она отмечала, что ситуация в мире обостряется, и поэтому Россия на любое ухудшение должна ускорять собственную структурную трансформацию. Глава ЦБ указывала, что за последние месяцы баланс рисков в мировой экономике сместился в сторону «если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий».

По сценарию ЦБ, в мире продолжится рост инфляции, и с этим не удастся справиться путем повышения ставок. Из-за этого упадет стоимость активов. В свете геополитической напряженности сохранится риск усиления санкций против России. Все это, заключила Набиуллина, может привести к кризису, аналогичному 2008-2009 годам.

В июле Набиуллина говорила, что спад в российской экономике «будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким», чем предполагалось ранее. В том числе ожидается меньший, чем предполагалось, спад ВВП.

В сентябре Минэкономразвития сообщило, что ВВП России по итогам 2022 года сократится на 2,9%, а в 2023 году — на 0,8%. Инфляция к концу года, как подсчитали в Банке России, составит 12–13%.