Набиуллина не увидела смысла надевать брошки после заседаний по ставке

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши после заседаний по ставке. Ее украшения считаются отдельным сигналом рынку. С конца февраля Набиуллина перестала их надевать

Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши после заседаний по ключевой ставке.

«Что касается брошек, я пока не вижу оснований снова к ним прибегать», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

Также глава ЦБ объяснила отсутствие в релизе банка сигнала о возможности снижения ключевой ставки. В августе регулятор указывал, что «будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года», но теперь такого сигнала в релизе нет. Набиуллина пояснила, что в целом свой сигнал ЦБ из релиза не убирал, а убрал лишь «направленный сигнал».

Украшения, которые Набиуллина надевала на пресс-конференции по итогам заседаний, где принимались решения по ставке, воспринимались как отдельные сигналы по экономической ситуации в стране. Однако после начала военной операции на Украине и ввода санкций против России зарубежными странами Набиуллина перестала надевать броши.

В первый раз глава Банка России появилась без броши, выступая с заявлением по итогам заседания ЦБ 28 февраля, где было решено повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых. Этому предшествовало введение антироссийских санкций на фоне военной операции на Украине. Под ограничения попали многие сферы российской экономики, в том числе банковский сектор.

Позднее Центробанк неоднократно понижал ставку. 16 сентября это произошло в шестой раз, теперь ключевая ставка ЦБ составляет 7,5%. Регулятор значительно замедлил темп смягчения денежно-кредитной политики: в июне и июле он выбирал шаг в 150 базисных пунктов, а в апреле—мае, когда только перешел к снижению ставки с рекордных 20%, смягчение было еще более быстрым — по 300 б.п. на каждом заседании.

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«Так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом кроме сохранения ставки может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижение. Мы сейчас действительно на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут реализовываться, материализовываться проинфляционные, дезинфляционные риски», — уточнила Набиуллина.