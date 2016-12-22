В Счетную палату из Минобороны перешел бывший помощник Кудрина

Алексей Каульбарс ранее работал с Алексеем Кудриным и Германом Грефом. В Счетной палате Каульбарс возглавил один из департаментов, однако в перспективе ему может достаться пост аудитора, утверждает «Коммерсантъ»

Новым аудитором Счетной палаты (СП) ​может стать ​ экс-директор департамента экономического анализа и прогнозирования Минобороны Алексей Каульбарс, пишет «Коммерсантъ», информацию подтвердили в СП. Он переходит на новую должность по личному приглашению Кудрина, знающего его по работе в Минфине, утверждают источники издания.

В Минфине Каульбарс ранее работал помощником Кудрина, в 2009 году он стал директором департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. До этого он работал в Министерстве экономического развития и торговли. В период с 2003 года по 2004, он был первым заместителем Германа Грефа, бывшего тогда главой ведомства, и курировал внешнеэкономический блок.

По данным издания, Сергей Шойгу уже подписал приказ об отставке Каульбарса. У руководства военного ведомства претензий к работе чиновника не было. Задачей Каульбарса в Минобороны был анализ экономических последствий от принятия решений в оборонной сфере. В Минобороны он работал с августа 2012 года, застав еще экс-министра Анатолия Сердюкова.

На новую работу Каульбарс уже вышел, сейчас он руководит департаментом по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области оборота федерального имущества, средств резервных фондов федерального бюджета и комплексного анализа эффективности функционирования федеральной контрактной системы. Однако в перспективе, если Каульбарс покажет свою эффективность, он может претендовать на пост аудитора, отмечает газета.

Пост аудитора Счетной палаты входит в перечень государственных должностей, впервые утвержденных указом президента в 1995 году. Статус аудитора сопоставим со статусом федерального министра, судьи Конституционного суда или губернатора региона. Согласно Конституции председателя Счетной палаты и шесть аудиторов назначает Госдума, зампреда СП и еще шесть аудиторов — Совет Федерации. Срок полномочий аудиторов составляет шесть лет.