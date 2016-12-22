Власти увеличат расходы на развитие Крыма на 40,5 млрд руб.

Программу решили продлить на два года — до 2022 года. По последним данным, 20% объектов крымской ФЦП реализуется с отставанием

Балаклава, Крым (Фото: Никита Попов / РБК)

Объем финансирования федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя увеличен на 40,7 млрд руб. Об этом говорится в постановлении правительства России. Сама программа продлена на два года — до 2022 года. При этом последние два года действия программы (2021 и 2022 годы) выделены в отдельный этап.

Общий объем финансирования программы составит почти 878 млрд руб., из них более 827 млрд руб. — из федерального бюджета. Ранее объем оценивался на уровне 837 млрд руб., в том числе 791 млрд руб. за счет средств федерального бюджета.

В конце июля продлить программу до 2022 года предлагал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он отмечал, что изначально программа была задумана на пять лет, но по новым объектам уже есть определенное количество накопленных поручений, пояснил министр.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. Ее цель — модернизация социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры региона. С 2015 года программу курирует Минэкономразвития. По данным на июль текущего года, в рамках программы завершено создание 214 объектов, реализуется еще 350. На 80% строительство идет в соответствии с графиком, а на 120 объектах наблюдается отставание. Ключевыми проектами ФЦП являются Крымский мост, новый аэропорт Симферополя, строительство трассы «Таврида» и сооружения для обеспечения восточного Крыма водой. В МЭР сообщили, что реализация программы дает ежегодный прирост пассажиропотока на полуостров более чем на 1 млн человек на воздушном транспорте и почти на 4 млн человек — на железнодорожном.

До мая 2018 года за программы развития Крыма отвечал вице-премьер Дмитрий Козак. После назначения нового кабинета и перераспределения полномочий его сменил зампред правительства Виталий Мутко. По данным источников РБК, близких к Кремлю, федеральному правительству и руководству Крыма, крымская программа может вернуться в сферу ответственности Козака, так как он обладает «беспрецедентным опытом в крымских вопросах».

Сам Козак признавал, что в реализации ФЦП есть проблемы. «Первый блин (с финансированием и освоением региональных средств. — РБК), что называется, был комом», — признавал Дмитрий Козак в феврале 2016 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов весной текущего года заявлял в интервью ТАСС, что по меньшей мере половину недостроенных объектов программы можно было сдать в срок, если бы не «некомпетентность, отсутствие контроля и т.д». Позже он назвал «недостаточными» уровень контроля за ходом строительства и профессионализм контролеров.

По данным Счетной палаты Севастополя на сентябрь 2018 года, сохраняется отставание при реализации программы. Как заявила начальник отдела Контрольно-счетной палаты Юлиана Штоп, в первой половине текущего года «не исполнялись объемы финансирования в рамках ФЦП по нескольким госпрограммам: развитие градостроительной деятельности (7,4 млн руб.), развитие здравоохранения (3,4 млрд руб.), <... > также не направлялись средства на мероприятия госпрограммы развития гражданского общества — 110 млн руб.».