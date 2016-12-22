Минэкономразвития предложило продлить ФЦП по развитию Крыма

Минэкономразвития предлагает продлить федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя до 2022 года. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава ведомства Максим Орешкин.

Министр пояснил, что программа задумывалась на пять лет — до 2020 года. «Мы подготовили предложения по продлению программы до 2022 года с увеличением ее финансирования», — сказал он.

Ранее источники РБК сообщили, что на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках проекта Концепции развития автодорожной сети Крыма до 2024 года потребуется около 150 млрд руб. Концепция, помимо увеличения протяженности дорог, позволит снизить количество ДТП и долю участков, обслуживающих движение «в режиме перегрузки». Собеседник РБК отметил, что правительство республики потратит на дороги около 25 млрд руб., а еще около 125 млрд руб. должно быть выделено из федерального бюджета.

ФЦП по развитию Крыма была принята в 2014 году, в 2015 году ее стало курировать Минэкономразвития. Целью программы является модернизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры региона. Финансирование программы составляет 837 млрд руб.