МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валюты

При этом в МВФ указали, что более гибкий обменный курс позволит Пекину справится со внешним давлением. Минфин США признал Китай валютным манипулятором после того, как китайский Народный банк установил курс на уровне ¥6,9 за доллар

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Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году. Об этом заявил глава миссии МВФ в Китае Джеймс Даниэл, передает Reuters.

По его словам, обменный курс китайской валюты «не был ни значительно завышен, ни значительно занижен». При этом он указал, что более гибкий обменный курс позволит Китаю справится с внешним давлением. Даниэл добавил, что МВФ призывает Пекин к структурным реформам экономики, в частности к открытости большего количества секторов для внешней конкуренции и сокращение роли государства в промышленности.

В начале недели Народный банк Китая установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар. В ходе торгов курс китайской валюты снижался до минимальной за десятилетие отметки — 7,0292 юаня за доллар.

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Пекин в манипуляции валютой. После этого Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, и пообещал работать с МВФ для устранения несправедливого преимущества. По утверждению американского ведомства, власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня, пытаясь получить «несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле». Глава Народного банка Китая И Ган, в свою очередь, указывал, что Пекин не использует обменный курс в конкурентных целях или в торговых спорах. Он также говорил, что обменный курс находится на соответствующем уровне.