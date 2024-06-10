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Экономика ,  
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Мишустин назвал срок индексации пенсий работающим пенсионерам

Мишустин: индексация пенсий для работающих пенсионеров начнется с 1 февраля
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Индексация пенсий для 7,8 млн работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года, заявил премьер Михаил Мишустин.

«Такие люди обладают солидным опытом и навыками, востребованы на рынке. Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов», — сказал глава правительства.

По его словам, «процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и максимально удобно для людей — без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны»

Также будет повышен МРОТ, с 2025 года он будет увязан с медианной зарплатой. Ее получает большинство занятых граждан, а минимальная оплата составит почти половину от такого показателя. Так, МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тыс. рублей в месяц, а к 2030 году показатель составит уже не менее 35 тыс. рублей. В 2024 году он составляет 19,242 тыс. руб.

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Политика
Михаил Мишустин

На ПМЭФ президент Владимир Путин призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года. Вице-премьер Татьяна Голикова на полях форума рассказала, что на индексацию таких пенсий потребуется минимум 100 млрд руб.

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Михаил Мишустин индексация пенсии увеличение МРОТ
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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