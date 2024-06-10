Мишустин назвал срок индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий для 7,8 млн работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года, заявил премьер Михаил Мишустин.
«Такие люди обладают солидным опытом и навыками, востребованы на рынке. Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов», — сказал глава правительства.
По его словам, «процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и максимально удобно для людей — без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны»
Также будет повышен МРОТ, с 2025 года он будет увязан с медианной зарплатой. Ее получает большинство занятых граждан, а минимальная оплата составит почти половину от такого показателя. Так, МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тыс. рублей в месяц, а к 2030 году показатель составит уже не менее 35 тыс. рублей. В 2024 году он составляет 19,242 тыс. руб.
На ПМЭФ президент Владимир Путин призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года. Вице-премьер Татьяна Голикова на полях форума рассказала, что на индексацию таких пенсий потребуется минимум 100 млрд руб.
Материал дополняется.