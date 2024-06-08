Голикова назвала сумму, нужную для индексации пенсий работающим
Минимум ₽100 млрд потребуется на индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на полях ПМЭФ.
«Нам нужно, конечно, еще уточнить с учетом уровня индексации, который будет с 1 февраля, потому что уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, в котором мы сейчас живем», — сказала она (цитата по ТАСС).
По ее информации, в России насчитывается 7,8 млн работающих пенсионеров. В Социальном фонде достаточно средств для обеспечения индексации их пенсий, отметила Голикова.
Ранее президент Владимир Путин призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года.
Работающими пенсионерами считаются те, кто получает пенсию и работает по трудовому и гражданско-правовому договору, и работодатель при этом делает отчисления в Социальный фонд России (СФР). Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам была приостановлена указом президента с 2016 года.
На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео
Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото
Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»
Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве
Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино
Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами
Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности
ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео
Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed
Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности