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Голикова назвала сумму, нужную для индексации пенсий работающим

Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам уйдет минимум ₽100 млрд

Минимум ₽100 млрд потребуется на индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на полях ПМЭФ.

«Нам нужно, конечно, еще уточнить с учетом уровня индексации, который будет с 1 февраля, потому что уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, в котором мы сейчас живем», — сказала она (цитата по ТАСС).

По ее информации, в России насчитывается 7,8 млн работающих пенсионеров. В Социальном фонде достаточно средств для обеспечения индексации их пенсий, отметила Голикова.

Индексация работающим пенсионерам с 2025 года. Что важно знать
Экономика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Ранее президент Владимир Путин призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года.

Работающими пенсионерами считаются те, кто получает пенсию и работает по трудовому и гражданско-правовому договору, и работодатель при этом делает отчисления в Социальный фонд России (СФР). Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам была приостановлена указом президента с 2016 года.

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Теги
Татьяна Голикова пенсии индексация
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